颱風暴風圈目前正在影響花東及恆春半島，隨著颱風北上，各地將逐漸受到影響。（氣象局提供）

受到颱風外圍環流影響，對流雲系發展旺盛，今晚到明天上午8時前東半部降雨明顯，各地雨勢也將在明下半天起逐漸加劇。（氣象局提供）

根據中央氣象局20時30分最新一報，目前中度颱風「璨樹」位在鵝鑾鼻的東方約100公里之海面上，中心氣壓940百帕，以每小時20公里速度，向北進行。東半部目前已出現劇烈風雨，隨著颱風北上，明天（12日）中部以北不但會颳起強風，出現局部豪大雨，東北部地區及各山區須嚴防豪雨等級以上降雨。

氣象局簡任技正伍婉華指出，目前東部離島，綠島及蘭嶼的風雨正大，氣象局已針對蘭嶼發布「颱風強風告警」，未來3小時有12-14強風，或更強陣風出現。

伍婉華說明，颱風暴風圈目前正在影響花東及恆春半島，隨著颱風北上，各地將逐漸受到影響。明天一整天暴風圈將壟罩全台，除了東南角風勢偏強以外，新北市、花蓮的陣風也會增強，約8-9級，台東區域可能會來到10-11級。

受到颱風外圍環流影響，對流雲系發展旺盛，今晚到明天上午8時前東半部降雨最明顯，各地雨勢也將在明下半天起逐漸加劇。明中部以北、東北部、東部地區會出現局部大雨或豪雨，尤其東北部地區及各山區會出現豪雨等級以上降雨，提醒民眾做好防颱準備。