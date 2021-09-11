因應「璨樹」颱風過境可能帶來豪大雨災情，第三作戰區指揮官鍾樹明中將今（11）日指示各災防區，務須落實「超前部署、預置兵力、隨時防救」的積極作為，完備各項災防整備事宜；另第三作戰區已完成應變中心一級開設，整合轄內三軍部隊兵力及機具，完成救災兵力派遣整備工作，俾於第一時間集中最大能量，協力地方政府執行救援任務。

第三作戰區海軍AAV7進駐蘇澳鎮公所。第三作戰區提供)

第三作戰區關指部工兵連實施照明尾車檢整作業。(第三作戰區提供)

第三作戰區指出，今日下午由宜蘭災防分區派遣官兵前往大同鄉英士村，協助鄉民預防性撤離；另針對臺北、宜蘭災防區等13地點，已派遣預置兵力285員，車輛機具10類23件（部），AAV7計4輛、船艇膠舟6艘分別進駐新北市林口區下湖西營區、蘇澳鎮公所，特戰指揮部派預置兵力進駐宜蘭大同鄉、蘇澳南澳鄉、桃園復興鄉、新竹五峰鄉、尖石鄉，將於第一時間迅速投入執行災害防救工作；並針對龍潭、五峰、林口等災害潛勢區加強應變處置。

第三作戰區53工兵群實施裝土機檢整。(第三作戰區提供)

第三作戰區強調，將持續密切關注颱風動態，並要求各災防區持續提高警戒，主動與地方政府資訊整合、通力合作，適時調整潛勢區域兵力部署與機具規劃，做好萬全的因應準備，全力保障國人生命財產安全。