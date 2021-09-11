台北市長柯文哲日前表示，無論新冠肺炎是否流感化，應該都要讓全民打到2劑疫苗，但衛福部長陳時中在7日的記者會中表示，全民打兩劑幾乎是不可能的任務，有一部分民眾還沒列入打疫苗的適應症，也有一部分人是絕對不打的，這也沒有強迫。柯文哲的夫人陳佩琪對此直指，買齊國際認證的疫苗，讓民眾能自由選擇，打得安心，是政府責無旁貸的責任；但不要再說什麼不要挑疫苗、輪到你就去打之類的，為政者沒注意柯市長講什麼無妨，但要注意百姓在憂心什麼。

陳佩琪11日在臉書貼文表示，她很贊同醫生市長說的，新冠肺炎疫情的流行，在台灣社會可說是 「回不去了」， 病毒不可能清零， 極可能流感化，按國外經驗只能拚提高疫苗覆蓋率，讓全民打兩劑以上的疫苗，就不會發生重症、減少死亡，然後按醫療量能所能承受的程度， 逐步解封，以後大家就能和疫情和平共處了。

陳佩琪接著指出，有記者拿「讓全民施打兩劑疫苗，然後解封」這句話去問指揮中心指揮官陳時中，他回說：「全民打疫苗喔，沒辦法啦，因為有人年齡不到，有人再怎麼都不打疫苗」，這個回答跟她學的小兒神經學領域中某些人的人格特質有點像，也和先生有些類似，她舉例說，比如老師一副撲克臉走進教室說像，「這麼愛講話，老師就等你們講完話再上課。」大部分學生聽懂老師的話中話，立馬閉嘴，但有些人還是繼續高談闊論，要是對他使眼色，他還會理直氣壯地說：「老師要我們講完話他才上課啊…」。

陳佩琪接著表示，美國一樣不強迫人民打疫苗，但會提供各式免費又方便的疫苗讓他們選擇，不打疫苗的人若不幸染疫成重症，就只能自己吞下。

陳佩琪強調，本來買齊國際認證的疫苗，讓民眾能自由選擇，打得安心，是政府責無旁貸的責任，但不要再說什麼不要挑疫苗、輪到你就去打之類的，因為健康是自己的，任誰打疫苗，都是想得到最佳的保護力和最少的副作用，而染疫或副作用，都是機率問題，畢竟發生了都要自己百分百承擔，為政者沒注意市長講什麼無妨，但要注意百姓在憂心什麼。

網友回應說，「句句講到人民的內心，20多歲上班的小孩一直等不到施打第一劑疫苗，父母有多焦慮，本人有多無奈，這指揮中心的確無感，唉！」、「上了年紀，但第2劑莫德納(Moderna)不知道何時才能接種？這個指揮官難道沒有執行催促的責任？」、「我聽到陳時中說全民打二劑，回答沒辦法時，還真令人有點傻眼。」