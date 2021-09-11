911恐攻20年》網友熱推＃NeverForget關鍵字令人鼻酸

2001年9月11日早上8:46，遭到恐怖份子挾持的美國航空11號班級撞上紐約世貿中心北塔，上億人透過轉播目睹了心碎時刻。有如電影情節的恐怖攻擊事件，真實發生在你我眼前，絕對是在事件裡失去親愛家人的人們，不願意在回顧的一刻。今日正值911事件20周年，有不少網友紛紛在社群上紀念這難以忘卻的一刻。

Twitter上開始出現不少網友，自今日美國東岸時間8:46後，開始發推，紀念911事件。推文中經常使用#neverforget（永不忘記）描述這令人心碎的一日。除此之外，也有許多人透過分享舊照，紀念紐約世貿中心北塔、南塔尚存的一個，對照如今世貿雙塔因為遭飛機撞擊而倒塌後留下的遺址，更令人感到心痛。

#neverforget and be sure to tell someone you love them today - may all future interference be constructive #911#quantumiscoming pic.twitter.com/XfxbqcSxRt — André M. König (@AndreMKonig) September 11 2021

Remembering the tragedy of September 11th and the lives lost at the World Trade Center the Pentagon and Shanksville PA. 20 years later we have faced so much and this day continues to shape today's events around the world. 🇺🇲 #911 #september11 pic.twitter.com/bWTx6Bh0Ei — Matt Hughes 🇺🇲🏳️‍🌈 (@matthughesnc) September 11 2021

Twenty years later we remember reflect and will never forget 9/11. #911 #NeverForget pic.twitter.com/pzREodHenz — McKissack Corporate (@McKissackCorp) September 11 2021

今晨，美國現任總統拜登（Joe Biden）與第一夫人Jill Biden，並前總統歐巴馬（Barack Obama）、柯林頓（Bill Clinton）皆共同出席的911事件紀念活動，因仍在防疫期間，出席人員也都全程配戴口罩，現場肅穆莊嚴。