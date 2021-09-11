911恐攻20年》網友熱推＃NeverForget關鍵字令人鼻酸

2001年9月11日早上8:46，遭到恐怖份子挾持的美國航空11號班級撞上紐約世貿中心北塔，上億人透過轉播目睹了心碎時刻。有如電影情節的恐怖攻擊事件，真實發生在你我眼前，絕對是在事件裡失去親愛家人的人們，不願意在回顧的一刻。今日正值911事件20周年，有不少網友紛紛在社群上紀念這難以忘卻的一刻。
Twitter上開始出現不少網友，自今日美國東岸時間8:46後，開始發推，紀念911事件。推文中經常使用#neverforget（永不忘記）描述這令人心碎的一日。除此之外，也有許多人透過分享舊照，紀念紐約世貿中心北塔、南塔尚存的一個，對照如今世貿雙塔因為遭飛機撞擊而倒塌後留下的遺址，更令人感到心痛。
今晨，美國現任總統拜登（Joe Biden）與第一夫人Jill Biden，並前總統歐巴馬（Barack Obama）、柯林頓（Bill Clinton）皆共同出席的911事件紀念活動，因仍在防疫期間，出席人員也都全程配戴口罩，現場肅穆莊嚴。
#911恐攻20年 #紀念日 #911事件 #neverforget #Twitter
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。