觀察者網今（11日）報導，美國科羅拉多州里吉斯耶穌會高中（Regis Jesuit High School）網站的一篇文章中，改稱呼台灣為「中國一省」。美媒報導指出，在此之前，該網站文章曾因稱呼台灣為國家，並因此收到了聯合國機構來信。

據美國《華爾街日報》10日報導，為讓學生了解外交事務，里吉斯耶穌會高中提交申請，希望參加聯合國婦女地位委員會。

今年春天，負責認證這些團體的聯合國委員會給學校發來一封電子郵件，指出了一個問題：學校網站在提到台灣時，使用了錯誤表述。委員會建議，將此處修改為「中國台灣省」（Taiwan Province of China）。

中國是聯合國非政府組織委員會的成員，後者負責授權大大小小的組織參加聯合國活動。在機構的公開會議上，任何代表都可以對申請提出異議。

華爾街日報援引研究人員稱，中方人員會仔細確認每一個團體，審查網站上與中國台灣有關的部分，並適時要求委員會提出修改需求。

在今年5月的委員會會議上，中國要求里吉斯耶穌會高中改變有關台灣地區的用詞。負責申請的學校西班牙語老師克里斯蒂娜·維拉（Christina Vela）稱，不久之後，委員會給學校發來電子郵件，指出學校網站一年前發佈的文章中，有「來自台灣等國家年輕人」的錯誤表述。

維拉聲稱覺得這個要求很奇怪，但還是按要求在文中加上了「中國一省」的描述。一周前，聯合國委員會批准了她的申請。

此外，包括這所高中在內的許多組織，是通過電子郵件得知更改要求的，郵件並未寫明哪個國家提出了這一要求。

德州大學施特勞斯國際安全與法律中心研究員因博登（Rana Siu Inboden）稱，許多團體並不在意或關心其中的「政治爭端」，因此會按要求更改，加快申請速度。

英國大學和學院環境協會的首席執行官伊恩·巴頓（Iain Patton）也應委員會的要求，在網頁上補充了「台灣是中國一省」的介紹。

華爾街日報還稱，在10日結束的委員會夏季會議上，中國以錯誤表述中國台灣省為由，對至少6個其他組織的申請提出異議，其中包括世界自行車產業協會、法國一家自然協會等。

聯合國一名發言人表示，與會者應該稱該地區為「中國台灣省」，委員會「要求非政府組織尊重聯合國對所有地名的用語」。

去年，委員會的美國代表宣稱，團體應該可以自行決定怎麼稱呼台灣地區。中國代表對此回應表示，「聯合國成員國的主權和領土完整是聯合國的核心原則，所以「用語正確是提交申請的最基本標準之一」。