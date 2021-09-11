璨樹撲台 新光三越率先宣佈台北七店明暫停營業 21:352021/09/11 工商 李麗滿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新光三越率先宣佈台北七店明天暫停營業。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中颱璨樹襲台，已有北北基宜與花東等縣市宣佈明（12日）停班停課，為顧及顧客及員工安全，新光三越率先宣佈台北包括信義等七家分店明9/12（日）將暫停營業一天，其餘桃、中、嘉、南、高等地區各分店正常營業。 台北七店包括新光三越台北信義新天地四家店，以及台北南西店、台北站前店與天母店等明天暫停營業一天，顧客有任何疑問，可至新光三越官網、APP與各店FB粉絲團查詢。 璨樹逼近 花蓮11日晚間停班停課 全縣2300人預防性撤離 中橫公路預警性封路 大禹嶺至太魯閣下午5點起只出不進 #璨樹 #新光三越 #宣佈 #暫停營業 #台北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防璨樹挾帶豪雨 嘉義市預防性布設16台抽水機 16:142021/09/11 生活 強颱璨樹來襲 綠島、蘭嶼今天停班停課 04:102021/09/11 焦點要聞 璨樹颱風12日影響最大 航空公司公布航班異動 12:202021/09/11 生活 5年來最強颱風璨樹進逼 海陸空交通動態一覽 11:042021/09/11 生活 璨樹襲台 北市批發市場菜價每公斤漲1.3元、水果跌6.3元 21:102021/09/11 生活 璨樹來襲要注意 3星座容易在颱風天破財 13:072021/09/11 運勢 璨樹颱風來襲 北市：山區民眾加強防災準備 14:552021/09/11 生活 中颱璨樹總雨量飆700毫米 彭啟明曝周一颱風假機率 12:412021/09/11 生活 強颱璨樹襲台 明雨勢恐較大 中市開設三級應變中心 11:502021/09/11 生活 強颱「璨樹」陸警範圍增高雄、花蓮 周六入夜後雨勢更強 04:132021/09/11 生活 璨樹減弱為中颱 氣象局：綠島蘭嶼陣風上看14級 12:352021/09/11 生活 財經熱門新聞 聯電「存骨」18年解套後 又跳坑這兩檔 網驚：再套20年 - 財經 股神巴菲特賣航空股被笑「砍阿呆谷」 專家爆根本神操作 - 財經 台積電驚天一砍 供應鏈GG了？1數字曝內情 - 財經 毅力姐終於存到100張長榮航 目標價曝光網戰翻 - 財經 謝金河意外爆料：趙少康問他這2檔股票能不能買 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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