中颱璨樹襲台，已有北北基宜與花東等縣市宣佈明（12日）停班停課，為顧及顧客及員工安全，新光三越率先宣佈台北包括信義等七家分店明9/12（日）將暫停營業一天，其餘桃、中、嘉、南、高等地區各分店正常營業。

台北七店包括新光三越台北信義新天地四家店，以及台北南西店、台北站前店與天母店等明天暫停營業一天，顧客有任何疑問，可至新光三越官網、APP與各店FB粉絲團查詢。