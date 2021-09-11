65歲資深綜藝大哥澎恰恰，因為投資電影失利欠下2.4億巨債，於去年召開記者會宣布破產，日前更驚傳他被龐大債務逼到喘不過氣，一度失聯嚇壞親友。幸好澎恰恰人平安無事，也承諾會努力工作還債，然而澎恰恰近來動作頻頻，包括先前還開告債主之一的亞太三溫暖董事長「楊醫師」楊振豐恐嚇，也讓外界忍不住猜測澎恰恰是否真的走投無路了？

前刑事警官高仁和日前在陳斐娟主持《這！不是新聞》談到澎恰恰欠債一事，意外揭開債主「楊醫師」的神祕背景。他說本名楊振豐的楊醫師，早年發跡於中南部，但他本身並非醫師，據傳他太太是中醫師，才有楊醫師這個綽號。

高仁和更透露楊醫師平時交遊廣闊，和演藝圈、地方人士高層都有接觸，黑白兩道都吃得開，在台北赫赫有名的亞太三溫暖就是他本人開的。陳斐娟過去也聽楊醫師說過，若要跟債務人討論怎麼還錢，他都會叫人來三溫暖討論，為什麼呢？「大家脫光光，不可能錄音也不會拍照，確保你沒有錄音。」

不只澎恰恰，連遠東航空董事長張綱維、華西街台南擔仔麵創辦人許穆生的三女婿、頂鮮101前董座周文保都向楊醫師借錢，想不到澎恰恰竟然開告楊醫師，也認陳斐娟在節目中忍不住問：「澎恰恰現在是走投無路了嗎？」澎恰恰指控亞太三溫暖董事長「楊醫師」楊振豐涉獲恐嚇等罪，目前台北地方法院審理中。