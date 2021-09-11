香港大學學生發展及資源中心近日發布2020年大學畢業生就業數據，訪問3219名畢業生，結果顯示就業率為75.1％，為2017年以來最低，選擇繼續升學的人數則上升，只有不到50％學生於6月畢業前獲聘，反映新冠疫情下畢業的大學生求職更困難。不過，港大畢業生的薪酬變化不大，不計醫學士及牙醫學士，月薪中位數維持在2萬港元（約合台幣7.1萬元）左右。

港大學生發展及資源中心於去年10月至今年3月期間，以問卷形式向全體3662名去年的大學畢業生進行調查，獲得3219名畢業生回覆，數據顯示，2020年畢業生中，有75.1％受聘，比2019年下跌4.4個百分點，但繼續升學的有21.3％，比2019年上升3.7個百分點。至於失業人士則有1％。另外，去年6月只有46.9％畢業生取得第一份聘書，比2019年大跌9.6個百分點，反映畢業生求職比往年困難。

最多畢業生投身的行業是工商界，有50.3％，但比2019年下跌3.6個百分點；其次是社福界，有21.3％；第三是教育界，有15.4％，比2019年上升3.5個百分點；接著是公務員，有13％。其中社福界的平均月薪為38868港元，比2019年的水平大幅上升8.8％，而投身公務員的薪資則為34869港元，跌幅7.1％。

薪酬方面，不計醫學士及牙醫學士，畢業生平均月薪為23503港元，比2019微升1.1個百分點。月薪中位數則為20042港元，比2019年微升0.2個百分點。薪酬分布則與往年相若，有33.8％人的月入高於3萬港元，31.2％的月入介於1.5萬至2萬港元，20.3％月入介乎2萬至2.5萬港元。

此外，非香港本地生的就業率只有58.2％，比2019年大幅下跌7.1百分點，32.6％選擇繼續升學。選擇留港工作的非本地生有68.8％，比2019年大跌7.4百分點，而選擇到大陸就業的則有11.8％，升幅達5.2百分點。