台中市警察局第六分局針對萬安44號演習，發揮創意製作「警察公仔版」及「防空避難版」海報。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局召集對空監視哨人員辦理講習及實作演練。（民眾提供／盧金足台中傳真）

全民防疫，國安也不能大意！今年萬安44號演習將於9月15日下午1時30分至2時，以「1日全區、人車不管制」方式，實施30分鐘防情傳遞、防空警報及告警訊息發放等演練，並以「防空疏散避難計畫」取代人車管制，以避免群聚。

今年中共戰機擾台頻率遽增，福建莆田機場距離台灣本島鄰近不到200公里，如有戰機起飛，僅需7分鐘時間就可以抵達台灣本島，若本島遭受敵機或飛彈的空襲反應時間實在有限。

警察局第六分局召集對空監視哨人員辦理講習及實作演練，期爭取有限的空防反應時間。

台中市警察局第六分局分局長蔡元戎表示，萬安演習的目的在於提升全民敵情警覺，強化軍民聯合防空作為與整備，確保人民生命財產安全。

這次的演習因應防疫作為，避免群聚，僅發放空襲警報，不實施人車疏散管制，因演習整備時間急迫，第六分局除積極規畫相關整備工作外，發揮創意自行製作「警察公仔版」及「防空避難版」等2種海報，提醒民眾了解演習事項及警察機關防空避難專區(QRCode)查詢。

此外，張貼「防空避難設備標誌」樣本，提供年長或不黯電腦網路操作者參閱，透過落實的宣導工作，避免在防空警報響起時，引發民眾慌張或產生不必要的抱怨。