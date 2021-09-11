台南市安南區11日發生一起家庭傷害案，林姓男子與林姓胞妹長期不睦，他疑患妄想症，清晨5時許突持西瓜刀衝入家住隔壁的林女家，揮刀就砍，妹妹雙腿受中刀，深及見骨，家人及時阻止才未釀人命，林女送醫無生命危險，警方將林男依傷害罪嫌逮捕，緊急申請家暴保護令。

34歲林男原本作噴漆工，街坊鄰居感覺他近年突然行為怪異，看見熟稔的社區居民，卻裝作陌生不願搭理，最近更稱工作太累，突然辭職不幹。

林男的33歲胞妹就住在隔壁，經營早餐店，兩兄妹長期不睦，互有怨言，11日凌晨5時許，林男突從家中拿著西瓜刀，進入隔壁家，見林女揮刀就砍。

林女雙腿中刀，血流如注，幸好林母及時阻止才未繼續挨刀，林母勸阻過程也受輕傷。林家趕緊將林女送醫，縫合20針，無生命危險。

警方獲報到場逮捕林男，他竟稱「妹妹來我家下毒」，因此行凶，警方懷疑嫌犯有妄想症，但他從未有精神就醫紀錄，原本朝殺人未遂案偵辦，後改為傷害案移送台南地檢署，並通報台南市社會局與衛生局，代為申請家暴保護令。

附近鄰居11日一早驚聞社區傳出兄長無端砍傷親妹，都議論紛紛，擔心林男的情緒是否穩定。