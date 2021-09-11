幼兒園確診案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今（11日）表示目前本土Delta意情趨於可控，新北幼兒園相關群聚維持27人確診。不過毒理專家招名威卻發現，27位確診者中，竟只有3人接種過疫苗，讓他感到匪夷所思。他認為，這波社區感染恐不只目前人數。

指揮中心指揮官陳時中今分析目前本土疫情，機師群聚2採陰、幼兒園群聚有3分之2都是陰性，國中生則為舊案，疫情逐漸向可控情況發展。不過，招名威於臉書指出，透過相關個案關聯圖發現，確診27人中，扣掉9位小朋友，剩下的18人中竟只有3人打過疫苗，有15人到現在連第一劑疫苗都沒打過。

「有點匪夷所思」，招名威表示，目前被匡列染疫的族群，年齡層應已到達可施打的範圍內，「疫苗應打卻沒有施打」，這問題政府必須重視！招名威強調，若這問題不解決，疫苗覆蓋率就持續拉不高，破口就會不斷發生，「今天是新北，明天可能是其他地方。」

但從另一方面看，可以發現打過疫苗後確診率還是低，顯示疫苗的施打對於防堵Delta還是有效，例如案16139、16142、16144就沒有家人受到感染。招名威認為，可能是家人已施打疫苗的關係，所以才讓病毒在小朋友這一圈就止步，沒有再擴及其他家人。

儘管疫調在持續，但招名威研判，社區感染的人數可能仍高關聯圖中的27人，只是當事人沒有發病或沒有意識到自己被感染，導致確診數量被低估。無論如何，他呼籲大家還是要把口罩帶好、勤洗手、維持社交距離，有疫苗就快去打，不僅是保護自己，也是保護家人。