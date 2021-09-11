《金融時報》報導，美國可能同意將我駐美代表處更名為「台灣代表處」。國民黨革實院長羅智強表示，最好正名為「中華民國大使館」，也就是和美國復交就更棒了，畢竟中華民國是我國的正式國名，外交意義更高於「台灣代表處」。

羅智強說，他的立場很簡單，如果蔡英文總統任內做到讓美國把駐美處正名為「中華民國大使館」，或爭取改名為「台灣代表處」，他都會給予掌聲，然而問題在於美國不甩中共決定改、中共只是口頭抗議不會動武的前提不會發生，但這兩個前提是否發生，決定者既不是民進黨也不是國民黨，而是美國與中共。

羅智強坦言，他也厭倦了當「和平煞車皮」，一直去陪民進黨玩戰爭踩紅線的遊戲，因為民進黨5年半來紅線踩得不亦樂乎，九二共識直接丟進垃圾桶，但至少到目前為止，曾説「沒有九二、地動山搖」的中共，不要説地動山搖了，兩岸生意愈做愈大，台灣出口大陸的占比還創歷史新高。

羅智強感嘆，說真的，國民黨不希望戰火塗炭台灣的苦心，現在看起來倒像是傻瓜的杞人憂天，還要被扣一頂「不愛台灣」、「中共同路人」的帽子，何苦呢？

羅智強表示，所以要改名為「中華民國大使館」或「台灣代表處」都好，只要美國願意，他舉雙手雙腳贊成；至於中共會不會因此動武？身為執政者的民進黨，顯然早就看穿或者看扁中共，知道中共最多也只是喊喊而已，拿民進黨根本沒輒，國民黨又何必瞎操心呢？

羅智強指出，萬一真的擦槍走火、兩岸發生戰爭怎麼辦？他只能說，如果連執政的民進黨都不在乎、連台灣人民可能會被戰火波及也無所謂，他一個小小的在野者，關心、在乎，有用嗎？