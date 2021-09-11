強颱璨樹報到，11日下半天起影響劇烈，12日暴風圈將籠罩全台，氣象局對全台19縣市發布海上陸上警報，在颱風來臨前，台北街頭天空出現俗稱「火燒雲」的壯麗雲彩。（羅永銘攝）

交通部台鐵局公布9月12日列車行駛狀況，東部幹線與南迴線受璨樹颱風影響，中午前對號列車停駛，區間車視風雨情形機動行駛，西部幹線則無影響。

台鐵表示，西部幹線除1次觀光列車只行駛至屏東外，基隆－潮州站間各級列車均正常行駛。

東部幹線順行（台北開往宜蘭、花蓮、台東）首班車起至224次（台北11：50）止，各級對號列車停駛；另2次觀光列車台北=花蓮=屏東停駛。逆行（台東、花蓮、宜蘭開往台北）首班車起至653次（台東11：27）止，各級對號列車停駛。區間車視風雨情形機動行駛。

南迴線順行（台東開往高雄、新左營）首班車起至704次（台東11：15）止，各級對號列車停駛。逆行（新左營、高雄開往台東）首班車起至311次（高雄12：35）止，各級對號列車停駛。區間車視風雨情形機動行駛。

各支線部分，平溪線及深澳線停駛外，其餘支線正常行駛。

台鐵表示，對號列車延誤超過120分鐘，旅客可於1年之內免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過120分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。

自本島海上颱風警報發佈之日起至解除之日止，旅客預定乘車班次因受颱風影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站售票窗口辦理退票，免收退票手續費。至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商之規定扣收手續費後退還票款。