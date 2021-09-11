近年全球都流行選秀節目，有許多練習生因此成功以高人氣出道，但有的卻沒那麼幸運，大陸女星江璟兒過去被經紀公司派去參加選秀節目《這！就是街舞》和《創造101》，但都紅不起來；江璟兒今年1月18日在生日會上被SDT娛樂CEO男友夏震求婚，近期舉辦夢幻婚禮，直接當老闆娘羨煞眾人。

28歲女星江璟兒在2015年底以女團「Ume Band」隊長出道，還曾和韓國天王Rain同台表演，還在電影《青春未央之舞夢》擔任女主角，算是被公司力捧，但都沒獲得好的回饋；2018年被公司派去參加競賽節目《這！就是街舞第一季》，以及大陸第一個女團選秀節目《創造101》，可惜的是未能入選出道組。

江璟兒雖然在演藝事業沒有太好的代表作，但嫁給CEO老公夏震，直接成為人生勝利組。(圖/ 夏震SuperDADA微博)

事業沒有那麼順遂的江璟兒，感情卻意外美滿，今年1月18日她在生日會上被圈外男友驚喜求婚，對方身份被起底，她的男友夏震是大陸知名娛樂公司「SDT娛樂」CEO，旗下有多名選秀節目出身的人氣偶像，包括「R1SE」成員趙讓、《創造營2019》李鑫一和《創造營2021》代少冬等；兩人其實低調交往一段時間，因為求婚戀情才曝光。

江璟兒和老公夏震9日舉辦婚禮，現場佈置得十分浪漫夢幻。(圖/ 夏震SuperDADA微博)

9日江璟兒分享夏震在微博曬出的婚禮照，現場藍白色系佈置閃爍好比身在星空下，盛大婚禮隆重又浪漫，江璟兒穿著白紗高雅的模樣，完全是被老公捧在手心的小公主，洋溢幸福美滿的氛圍；許多網友也紛紛獻上祝福，認為雖然她始終沒大紅大紫，但直接升格成CEO老闆娘已經是人生勝利組。