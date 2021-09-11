Delta病毒來勢洶洶，從機師、新北幼兒園到板橋社區大樓，發生多起群聚案例；有民眾抱怨都沒有疫苗可以施打，許多側翼攻擊譴責民眾挑疫苗。國民黨台北市議員羅智強表示，民進黨和國民黨的差別，就是國民黨做錯，大家罵；民進黨做錯，罵大家。引來不少網友按讚。

羅智強11日在臉書PO出一個影片，點出民進黨和國民黨的差別在哪？就是「國民黨做錯，大家罵；民進黨做錯，罵大家」。

網友紛紛表示，「羅智強先生說的一針見血，國民黨太會自我檢討，真的沒有必要。這一點學學民進黨，為贏而戰，贏了才能真正為人民百姓做事。」、「太寫實了。羅議員幫我們講出內心的辛酸。」、「不意外，這是綠營一貫的作風。」、「負責的定義，就是不用負責。」、「說得太貼切了，你們要自立自強啊！」

也有網友認為，「民進黨跟國民黨的差別就像是：青出於藍、更勝於藍。」、「千錯萬錯，不是我的錯，執政太上皇，唯我獨尊！」、「還有國民黨太軟，太不團結，就會內鬥，一點都不會團結。」、「國民黨還有救(被罵很多表示有一定水準，人家才要罵，另一方面，老一代很多有骨氣的)」、「我個人覺得，民進黨還是比較適合當監督執政黨的在野黨。」、「現況確是如此。」、「這就是台灣人神邏輯，沒辦法。」