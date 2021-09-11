今日正式911恐怖攻擊事件20周年，肅穆莊嚴的紀念活動在一日清早就在美國東岸紐約，也就是當時911事件震央舉行，活動已默哀起始，傳達出911事件在眾人留下的記憶有多麼令人心痛。今日社群平台Twitter上也有不少網友轉推一張據悉由事件罹難者照片組成的照片，拼出當前已不存在的紐約世貿中心雙塔，看來令人鼻酸。

近日有不少網友已開始在社群上紀念911事件20周年，對於美國人來說，更是難以抹滅，無法忘記的歷史一刻。根據紀錄有近3000人在此事件中喪生，換言之有近3000個家庭因此破碎，已碎的心恐難以縫補。

Zoom in. Theses are the ones we lost 911 (20 years ago today). pic.twitter.com/cyNYN11Pmn — Angela Burbank (@Mamma_Bear2021) September 11 2021

These are lives lost on 911.

Godspeed.



Zoom in on their faces. pic.twitter.com/ZtIc4mtze8 — Aleesha (@Aleesha60) September 11 2021

Zoom in...these are the faces that died due to 911 pic.twitter.com/wBd91IYOQ0 — ⭐Diane⭐ (@rodi1955) September 10 2021

https://t.co/7verE90hFs

Please Zoom in.…..

these are the faces of those who died due to 911



we said we’d never forget.

💔🇺🇸💔🇺🇸💔🇺🇸💔 @Trump_Office pic.twitter.com/iMpc3bOvuB — Dori17 (@Dori1713) September 10 2021

Zoom in...these are the faces that died due to 911 #911Remembered #911Anniversary pic.twitter.com/DOvpBFhoAm — David Lorenz (@DavidLorenz9) September 10 2021

Twitter上網友藉今日轉傳一張由罹難者照片拼裝而成的照片，讓不少網友都提醒一定要「Zoom in」放大來看，才能看得清楚每一位在此事件經不幸失去生命的人。但相信在他們的家人當中，對於他們的記憶能夠輕易提取，並將永不會被抹滅，而心碎的傷痕更不忍令人放大來檢視。