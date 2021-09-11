富邦悍將高國輝敲出再見安打。（季志翔攝）

富邦悍將高國輝8局先敲出陽春炮，9局2出局時再揮出再見安打，助隊以5比4擊敗味全龍，中止對戰3連敗，下半季主場勝場也終於開張。

富邦在5局下靠著安打、暴投，從龍隊「怪物新秀」徐若熙手中攻下1分，但6局先發投手陳鴻文也出現亂流，被連續敲4支安打、另有1次高飛犧牲打，單局丟掉3分，反讓龍隊逆轉。

落後的富邦仍努力追趕，7局靠著安打追回1分，8局高國輝從伍鐸手中敲出左外野陽春炮，本季第11轟出爐，富邦追到3比4落後。

9局下龍隊換上林逸達，他在2出局後卻出現亂流，先被葉竹軒敲安，之後更是連4顆壞球保送高孝儀，一、二壘有人時輪到高國輝打擊，他一棒敲出中外野深遠二壘安打，一棒結束比賽。

「打出去後我知道是長打比賽就結束。」高國輝表示，上去打擊前有先觀察前棒打者的投球內容，「覺得他好像對自己的變化球很有信心，所以我就抓他的直球打。」

總教練洪一中認為高國輝本就是很有力量的打者，雖然前陣子陷入低潮，但教練團還是期待他；高國輝也用手中棒子證明自己的長打能力，8局開轟先中斷21打數無安打的低潮，9局再成為致勝英雄。

談到近期的小低潮，賽後高國輝說：「這過程中有些球都打很好，但就是運氣很差，往人那邊去，我對自己有些氣餒，明明感覺很好但卻一直沒有安打，但我告訴自己每天都是新的開始。」

本季富邦對上龍隊輸多贏少，高國輝也不解，「就很難贏，尤其是在主場，但今天很不錯，是大家努力的成果，堅持到最後，今天這一場下來希望能讓之後比賽越打越順，希望能先拿下下半季冠軍。」