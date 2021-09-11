澎恰恰因投資電影失利欠下2.4億巨債，有傳他已被龐大債務逼到走投無路，近日更向友人佩真傳告別簡訊「今晚是我最後一晚」，隨即下落不明，幸好最終人平安無事，「直播天王」連千毅更伸出橄欖枝，開出1900萬年薪邀約澎恰恰合作直播。

澎恰恰被龐大債務壓到喘不過氣，一度鬧失聯，連千毅也被網友問到能不能出手幫助澎恰恰度過難關。對此，連千毅直接開出高超年薪，「澎哥一場10萬，一個月包場16場，共160萬，一年超過1900萬！#不含激勵獎金！」希望澎恰恰能考慮與他合作直播。

只是連千毅今日出席公益活動，被問到澎恰恰有無回應？他認為澎恰恰可能無法放下身段，「自己心裡想的感覺，第一個我比他年輕，第二個因為他年紀比我年長，所以他可能沒辦法放下身段。可是我常講今天男子漢能屈能伸，一個人低潮了，有一個很好的機會，我覺得可以去拚看看，或許是把危機化轉機的機會。」

據三立新聞報導，澎恰恰感謝連千毅的好意，但因為考量到直播與電視節目、YouTube頻道真的是兩個世界、不同領域，也並非他的專長，選擇婉拒1900萬誘人年薪，「先謝謝，要先衡量自己的實力。」