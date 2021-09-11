台中1名林姓男子2019年間去世，家屬在自宅辦喪事期間，沒想到林男的女友小如（化名），帶著女兒（化名）到「爸爸」靈堂上香，正宮的女兒小欣（化名）見狀氣炸，怒罵小如「不要臉」，雙方在靈堂內大打出手，事後互告傷害，小如與小欣分別被判拘役30天與20天，小欣另涉公然侮辱罪判罰7千元，全案可上訴。

判決書指出，林男2019年初過世後，家屬在自宅架設靈堂，小如得知消息後，同年2月1日帶著2人的女兒前往上香祭拜，卻被自外返家的小欣撞個正著，小欣看見「爸爸外面的女人」侵門踏戶，隨即在林男的靈堂前爆發激烈衝突，大打出手。

過程中，小欣不斷飆罵小如「有夠不要臉」、「垃圾鬼」等語，甚至將對方壓制在地，小如不甘示弱，狠狠咬住小欣的手臂，這場2個女人的戰爭雙雙掛彩，事後雙方互告傷害。

法官審理時認定2人都有動手，除了將小欣與小如各判處拘役30天、20天，而小欣另涉嫌公然侮辱罪，判罰7千元。至於附帶民事訴訟部分，雙方當庭同意撤告。