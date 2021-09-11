中央氣象局指出，中颱璨樹逐漸向北移動，其暴風圈逐漸進入台灣東南部、南部及東部陸地，對陸地構成威脅。(氣象局提供)

明（12日）颱風影響加劇，各地將出現陣雨或雷雨，中部以北、東半部及山區將出現局部豪大雨，北部、東北部嚴防豪雨等級以上降雨發生。(氣象局提供)

根據最新氣象資料顯示，第14號中颱璨樹中心目前在鵝鑾鼻東北東方海面，向北移動，其暴風圈逐漸進入台灣東南部、南部及東部陸地，對陸地構成威脅，8縣市豪大雨特報。明（12日）颱風影響加劇，各地將出現陣雨或雷雨，中部以北、東半部及山區將出現局部豪大雨，北部山區及東北部地區則要嚴防豪雨等級以上降雨發生。

中央氣象局最新海陸警報指出，中度颱風璨樹位置在鵝鑾鼻的東北東方約100公里海面上，中心氣壓940百帕，七級風暴風半徑200 公里，十級風暴風半徑70公里，以20公里時速向北進行。

氣象局表示，今晚到明天是璨樹颱風逼近北部海面過程，北台灣的風雨漸增，明天起暴風圈將擴及全台。(氣象局提供)

氣象局說明，今晚到明天東半部地區風雨最強，並針對8縣市發布豪大雨特報。受到颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，東半部（含蘭嶼、綠島)及恆春半島有局部大雨或豪雨，桃園以北地區有局部大雨發生的機率。稍早氣象局觀測到，蘭嶼日累積雨量最高209.5毫米，更出現17級強陣風。

氣象局表示，颱風未來路徑將沿著東半部近海北上，今晚到明天是颱風逼近北部海面過程，北台灣的風雨漸增。明天起暴風圈將擴及全台，中部以北、東半部及其他山區並有局部大雨或豪雨，東北部地區及北部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率；山區注意坍方、落石及溪水暴漲，沿海低涯地區請注意局部積淹水。

氣象局說明，今晚到明天東半部地區風雨最強，並針對8縣市發布豪大雨特報。(氣象局提供)

明各地高溫約30-32度，氣象局預估颱風將在週一（13日）後逐漸遠離，接下來換中南部地區出現局部陣雨或雷雨，其他各地多雲，有午後雷陣雨。