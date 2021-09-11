富邦悍將11日繼續在主場迎戰味全龍，先發投手陳鴻文繳出8局3責失的不俗成績，退場後他繼續幫隊友加油打氣，這股拚勁也感染了隊友，9局下高國輝再見安打，終場富邦以5比4逆轉擊敗味全龍。

事實上陳鴻文在首局面對龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠時就被他擊出的球打中左手腕，當下就腫了起來，但他忍痛續投，最終用97球投完8局，被敲7支安打失掉4分（3責失），連3場先發都繳出好投。

賽後被問到左手的狀況，陳鴻文直說沒問題，8局投完後投手教練布魯斯上前跟他說他的任務完成，「我那時還一直拜託教練讓我繼續投，因為我覺得球數還可以，就不想跟他握手，但教練就說可以了。」

這場比賽是陳鴻文今年下半季轉任先發後，單場用球數最多、投球局數最長的一役，也是繼2014年8月16日後再度先發投滿8局，「投完後沒有覺得疲勞，還在下面一直幫大家加油，還喊太大聲喊到抽筋，因為就是要有拚鬥的感覺。」

雖然投出不俗成績，但陳鴻文仍覺得還有地方需要修正，「被打太多安打，很多細節也沒做好，領先球數被打安打、有把握的球路又失投。6局也是太想守住領先，反倒精神太集中在一個點，沒辦法放開手腳去投。」

高國輝也直誇讚隊友，「鴻文他今天投得真的不錯，第6局可能是大家習慣他的球路所以能突破。但他的動作都會影響我們，帶給大家正面的東西，下來後也是一直幫大家加油。」