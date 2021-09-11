民進黨立委何欣純。（資料照，黃世麒攝）

民進黨台中市長選情混沌未明，前交通部長林佳龍傳將參選新北市長，立法院副院長蔡其昌則在地方上基層動作不斷，民進黨立委何欣純更勤跑地方，聽取基層意見。針對台中市長選舉，東華大學教授施正鋒表示，蔡其昌看來已經準備很久，如果他不選，可能就是由何欣純出馬。

施正鋒11日在政論節目《新聞大白話》中認為，2022台中市長選舉，蔡其昌看來已經準備很久，如果他不選，可能就是何欣純對決2022年拚連任的盧秀燕，她也是新潮流的。

施正鋒指出，對民進黨台中市長選舉來說，陳柏惟罷免案跟他們無關，陳柏惟如果不跟他們請託，為何要熱臉貼冷屁股？而比較台灣基進和時代力量這兩個黨，高雄市議員黃捷和台北市萬華中正區立委林昶佐畢竟已經退黨了；而陳柏惟所屬的台灣基進，基本上還是跟正國會比較好，立場比較近，所以陳柏惟還有黨內派系的考量。

針對台灣基進立委陳柏惟罷免案。施正鋒表示，因為上次陳柏惟當選，其實是正國會推他的，如果去看他的輔選班底，旁邊都是正國會的人，只是因為黨的關係，他不方便加入民進黨。