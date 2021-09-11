大多數新冠肺炎(COVID-19)檢測，都是透過較長的特殊棉花棒深入鼻咽進行檢體採集，有此經驗者都知道有多麼不舒服；甚或有些人可能因為檢樣檢測的過程令人不適而拒絕檢測。因此，更簡單、不會讓人感到如此不舒服的檢測方法，肯定更受到推從。根據外媒報導，泰國研發出一種採集汗液進行檢測的方法，不僅準確率高，還超省錢！

在泰國，除了傳統採樣鼻咽樣黏膜樣本來檢測新冠肺炎的方法，泰國（Thailand）也培養「嗅探犬」來聞出新冠病毒；此外，根據孟加拉當地英文媒體《達卡論壇報》（Dhaka Tribune）報導，泰國當地研究人員開發出一種透過利用小型可隨身攜帶的檢測工具檢測是否感染新冠肺炎的方法，很有趣的是採樣的是汗水。

The test was 95% accurate said Chadin Kulsing from Bangkok's Chulalongkorn Universityhttps://t.co/iWgFvRC1Pz — DhakaTribune (@DhakaTribune) September 9 2021

據了解，泰國Chulalongkorn University研究員Chadin Kulsing分享因「感染新冠肺炎者會分泌一種特殊的化學物質。」透過他們所研發的小型儀器，可以檢測出確診者汗液中某些細菌產生的特定氣味。據悉，此方法準確度高達95%；再加上可利用小型隨身設備進行檢測，不需要帶回實驗室，不僅測試方式迅速，也很省成本。雖然此方式還在試驗階段，若證實可行，因為更省成本，將能位新冠肺炎檢測帶來更大的便利性。

具體來說，這項檢測方法需要將棉花棒放在受測者腋下15分鐘，接著放入玻璃瓶中透過紫外線殺菌，再來技術人員可抽取樣本來解析結果，此階段僅約30秒即可完成檢測。經歷過的民眾表示汗液檢測的方式比傳統插鼻子的PCR檢測更輕鬆；市場中的小販也趣味表示，等候的15分鐘還可以繼續工作，非常方便。不難突顯出這項檢測方法的特性！

根據約翰霍普金斯大學的統計，以確診數來說泰國疫情嚴重性在全球排名第十，確診者超過136萬人，已有14173人染疫病歿。當前泰國正在經歷第三波嚴重疫情，在9日有約16000人確診；根據Our world in data網站統計，泰國已接種完整疫苗比例是16.63%、僅接受一劑疫苗者為21.44%，劑次人口比來到38.07%，並非疫苗接種率名列前茅的國家。