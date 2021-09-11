樂天桃猿11日作客澄清湖迎戰中信兄弟，先發投手陳冠宇接連遭詹子賢、許基宏轟全壘打，終場猿隊以2比5吞敗，陳冠宇留下6.1局失5分成績，吞下生涯首敗。

陳冠宇先前2場先發出賽都有挨轟紀錄，之前他曾表示必須要降低失投球、提升揮空率，但今天再度先發登板，面對兄弟打者仍遭狙擊，陳冠宇3場比賽被敲5發全壘打。

反觀兄弟洋投德保拉度過首局亂流後回穩，最終繳出7局，投出8次三振、1四死球，被敲5支安打其中包含廖健富首局的全壘打，失掉2分，奪下本季第12勝，追上統一獅隊布雷克，再度並列勝投王。