北部一名楊姓男子的父親罹患直腸癌末期，平時需靠含類鴉片成分的貼片止痛；2019年3月間，楊父病情惡化，楊男和醫師商討後，決定不使用解毒劑，以免日後加重藥量，不料父親當天就病逝。楊男胞兄認為弟弟害死爸爸，氣得提出殺人告訴。事後，楊男質疑醫師亂寫病歷，害亡父被解剖，自己名譽也受損，決定提告並求償1元。

判決書指出，楊父於2019年1月被診斷出罹患直腸癌末期，平時會使用醫師開立的多瑞喜穿皮貼片（Durogesic）或吩坦尼穿皮貼片（Fentanyl）止痛；2019年3月5日，病患被送往林口長庚醫院急診，楊男被醫生告知，父親疑似是鴉片中毒，可選擇使用解毒劑，但風險是不利於再次止痛，且未來藥量必須加重。

楊男聽完後，不忍讓父親再受折騰，便同意採用「緩和治療」，同日上午11時許把患者轉入腫瘤科病房，不料楊父竟於同日下午4時許死亡。楊男胞兄得知後，認為爸爸是被胞弟害死，氣得提出殺人告訴。檢察官收案後，隨即依照相關規定，指示法醫解剖楊父遺體，最後認定楊男罪嫌不足，處分不起訴。

不過，楊男認為醫師在亡父病歷上註明「鴉片中毒」，不僅害他被胞兄提告，導致名譽受損，進而使父親死後遭人解剖，決定提出損害賠償告訴，求償1元。高等法院審理後，認為醫師並無誤診及不實記載病歷內容，且檢方命法醫進行解剖，也和病歷無直接關係，駁回楊男上訴。全案仍可上訴。

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