新北市金山警分局提高警覺性，維護駐地安全，也已提前部署完成防颱措施。（金山警分局提供）

中度颱風璨樹逼近台灣，依據中央災害應變中心統計至今（11日）晚間8時止，全台傳出50件災情，新北市金山警分局提高警覺性，維護駐地安全，也已提前部署完成防颱措施。以往遊客常趁颱風天冒險至海岸邊觀浪，為此，警方也針對沿岸地區加強巡視與勸導，有效保障民眾安全。

金山警分局長林詮峰表示，萬里、金山、石門地區颱風期間，海象極不穩定，遊客應避免前往海邊進行休閒活動，另外也提醒民眾，不論是補班補課或是休假日，都要隨時更新颱風動向，並做好防颱準備，出門時更要注意自身以及行車安全。