詐騙集團趁疫情衝擊，民眾想尋求額外收入管道之際，利用假投資行騙。三重警分局大有派出所警員張峻維、陸冠傑日前接獲中正北路一處銀行通報，有民眾疑似投資黃金遭到詐騙，要匯款85萬元，行員察覺有異立即報警，所幸員警到場後一同勸說，並透過網路搜尋相關案例，最後才成功阻止匯款85萬元。

大有派出所警員張峻維、陸冠傑等2員，日前15時執行巡邏勤務時，中正北路一處銀行行員通報有民眾疑似遭詐騙，員警到場後，發現65歲梁姓婦人因為投資黃金至銀行要匯款85萬元。

梁婦稱對方是見過多次面的好友，故不疑有他執意匯款，由於匯款對象是未有投資黃金項目的「鑫○」公司，員警為了保險起見，拿起手機查詢「鑫○」，卻發現有多起相關詐騙訊息，且此筆投資黃金交易明顯並非國內一般的投資管道，亦無法將投資黃金交易細節交代清楚。

經員警將手機網頁訊息交予梁婦後，梁婦才驚覺可能遭到詐騙，並表示不再匯款，員警最後才成功保住梁婦85萬元積蓄。

三重警分局呼籲，來路不明的投資訊息千萬別相信，任何投資必有風險，如宣稱穩賺不賠、保證獲利的投資管道一定就是詐騙，此外165官方網站及165全民防騙臉書粉絲專頁會定期公布最新假投資詐騙網站供民眾點閱，近期也提供金管會及投信投顧公會網「SITCA」連結讓民眾查詢，有任何疑問也歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證。