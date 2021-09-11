《金融時報》報導，美國考慮將我駐美代表處更名為「台灣代表處」。國民黨團晚間正告蔡政府，如此無法轉移疫苗短缺焦點，推動中美復交、台美經貿實質提升等，才是政府該做的事。

國民黨團說，去年10月立院無異議通過「推動中華民國與美國恢復邦交案」，實際上，過去1年來，蔡政府片面開放美國萊豬進口，實際上，台美雙邊實質外交關係原地不動，未見FTA、BTA的影子。

國民黨團表示，政府天天喊台美關係有史以來最好，結果兩岸經貿依存度5年來履創新高，今年第1季更創單季歷史新高，整體來說對大陸出口依賴持續上升，已從去年的43.8％，拉高達到44.3％。

國民黨團指出，事實上「經濟靠大陸、政治靠美國」才是蔡政府的國策，而且還是現在進行式，蔡政府要不要對國人說清楚、講明白；推動中華民國與美國復交才是政府應該做的事，推動台美經貿關係實質提昇幫廠商開拓市場，才不是在打假球。

國民黨團反問，陸委會日前才公開表示，「推動加入CPTPP，以強化和區域國家的經貿連結，來提升我國經濟活力和自主性。」但是5年過去了成效何在？