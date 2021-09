英國媒體《金融時報》指出,美國拜登政府正在考慮同意我國駐美國華盛頓「台北經濟文化代表處」,更名為「台灣代表處」。對此,前駐紐西蘭大使介文汲直言,外交部長吳釗燮千里迢迢飛到美國,又跑到華府以外的地方,代表進不了華府這一點都無法突破,要改名是非常困難的。

根據《金融時報》報導,拜登政府考慮朝向將駐美國華盛頓「台北經濟文化代表處」(Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States,Tecro)名字,加入「台灣」2字,改為「台灣代表處」(Taiwan Representative Office),民進黨發言人謝佩芬表示,支持政府將持續以務實態度,秉持互信、互惠及互利的原則,與美方保持密切溝通。

國民黨主席江啟臣認為,對台灣人民來說,目前疫苗能到貨最重要,他呼籲駐美代表蕭美琴與其做些「務虛、不務實」的事情,更應該積極爭取台灣已採購的莫德納疫苗快點到貨,畢竟很多人都等不到第二劑。

他強調,如果蕭美琴要促進台美關係,或是認為台美關係現在很好,應該儘速讓台灣已經採購的莫德納疫苗快點到貨,現在最重要的事情是疫苗、而非改名。不知蔡政府究竟是搞不清楚狀況?還是惡意阻擋疫苗?但由此可看出人命在蔡政府的心裡不是最重要。

介文汲11日接受中天新聞訪問時對此回應,民進黨政府很高興,又可以拿來做大內宣,但這些些微的更動其實沒有甚麼大的實質意義,外交部長吳釗燮千里迢迢飛到美國,又跑到華府以外的地方,代表「進不了華府」這一點都還無法突破,要改名是非常困難的。