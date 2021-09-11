美國「有線電視新聞網」（CNN）11日報導，美國於過去20年的反恐戰爭中，強行以自身所想重塑其他國家，最終在阿富汗收穫苦果。專家強調，美國應選擇既不將想法強加於人、又能維護自身國際影響力的另一條道路，繼續捍衛世界民主價值。

資深戰地記者、CNN首席政治主播艾曼普（Christiane Amanpour）表示，自911事件爆發以來，美國在世界各地進行各種短期干預措施，甚至連阿富汗重建特別督察長（SIGAR）蘇普科（John Sopko）都表示，美國並非在阿富汗進行了20年的長期戰爭，而是20場為期1年的短期戰爭。

這些短期、昂貴、困難、勉強的干預措施，讓美國民眾感到厭倦，事實上造成了今天的孤立主義、穆斯林和非穆斯林世界之間的持久裂痕，以及美國形象的惡化。因此艾曼普認為，美國對911事件的強硬反應，造成的傷害其實不亞於該次恐攻。

但艾曼普指出，她曾親身體驗過美國人道主義干預措施的成功，包括1990年代與北約共同干預波士尼亞戰爭，阻止種族滅絕行為繼續發生；雖然行動不完美，但仍在北約部隊未進行強行佔領下，保持了長期的和平。而拒絕干預也可能引發嚴重後果，如1994年的盧安達，便是在各國未干預下，於短短3個月內有80至100萬人遭到屠殺。

華府公共政策智庫「美國企業研究所」（AEI）外交與國防政策主任謝克（Kori Schake）指出，美國現在應該做的，既不是被動的軍事干預，也不是將國際話語權拱手讓給中國大陸和俄羅斯，而是維護目前由美國建立的世界價值觀，並在此基礎上採取中間措施。艾曼普也強調，美國須重新規劃參與世界政治的藍圖，繼續捍衛民主價值。