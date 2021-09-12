媒體人吳子嘉被控告造謠，稱他在中央疫情指揮中心指揮官陳時中BNT疫苗一事「說謊」，被立委郭國文告上刑事局，指吳子嘉散布不實疫情訊息。但台北地檢署調查後，認為吳完全沒提到疫情病例等內容，因此沒有傳喚吳子嘉，檢方以罪嫌不足不起訴。吳子嘉11日在他的直播節目表示，他沒有被刑事局、北檢傳喚，就突然間來個不起訴處分，怪招很多，「莊孝維」。

美麗島電子報董事長吳子嘉11日在《董事長開講》網路直播節目中表示，他從頭到尾都沒有碰到刑事局，是看到新聞才知道被告。他是上電視節目時，突然聽到有人說他被告，他直言，有人偷偷摸摸搞這種事情，怪招很多，「莊孝維，我不會怕的」。他說他並沒有被刑事局、北檢傳喚，突然間報紙就登了消息出來，說吳子嘉不起訴，這是在嚇唬人嗎？吳子嘉笑說，「我已經嚇死了」，他沒看到不起訴處分書，是上節目時突然聽到被起訴的事。

吳子嘉表示，他差點昏倒了，完全不知道起訴這件事，上節目上到一半，突然被問到這個「鳥事」。吳子嘉強調、他今年訴訟維持「清零」，沒有筆錄、也沒有傳喚，什麼都沒有，就突然間來了個不起訴處分。

吳子嘉強調，他若被告，一定會去刑事局、北檢報到，還會帶一大票記者去，怎麼可能一個人去，一定要搞得轟轟烈烈，在刑事局門口搞直播。