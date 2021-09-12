奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享9/13～9/19星座運勢，天秤座事業運最旺，金牛座愛情運最旺，射手座金錢運最旺；另外天蠍座事業運需要留意，雙子座愛情運需要留意，水瓶座金錢運需要留意。從整體運勢來看，天秤座、摩羯座運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★

下周牡羊朋友顯得小心許多，處理事情都放不開自己，主要原因是因為尚未準備好，再加上過度保護自己，所以無法妥善處理手邊的事。

▍金牛座

整體運勢★★★★

下周金牛座對於成功的渴望增強許多，行動力明顯提高，手邊的事情都當在掌握之中。愛情方面，雙方願意繼續付出，想法能取得共識，感情順利升溫。

▍雙子座

整體運勢★★★

下周雙子的朋友在處事上畏畏縮縮，對於未知的新事物感到有些恐懼，愛情中的思緒則顯得太複雜，過度解讀對方的意思，導致信任度下降，建議要妥善溝通避免誤會。

▍巨蟹座

整體運勢★★★★

巨蟹座下周對現況感到不太滿意，積極的想突破自我，會是挺上進的一周。另外巨蟹朋友下周有過於驕傲的狀況，奧斯提醒面對他人時，記得要謙虛一些。

▍獅子座

整體運勢★★★

獅子朋友下周變得計較許多，甚至開始有競爭的狀況出現，雖然一點點的競爭有助鞭策自己，但下周的競爭則顯得較惡性喔！

▍處女座

整體運勢★★

下周將會是處女朋友信心消退的一周，甚至開始懷疑自己的能力不足，面對目前手邊的事情掌握度開始下降。

▍天秤座

整體運勢★★★★★

強烈穩定的感覺充滿下周天秤朋友的生活，對周遭都感到十分的滿意。下周也是事業正向發展的一周，一切都朝向穩定與成長的方向前進，而這樣的狀況也讓自己更有衝勁。

▍天蠍座

整體運勢★★★

下周天蠍朋友自信消退許多，且事情開始多了起來，接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣，職場上和同事缺乏溝通，選擇讓自己埋著頭做事，導致狀況不佳，奧斯建議下周遇到工作上的問題要多和同事求援，會比較好喔！

▍射手座

整體運勢★★★★

下周射手朋友行動力增強，這股能量也將渲染周遭的朋友，若手邊有計畫建議可以付諸行動。下周偏財運相當良好，在投資或是理財方面，判斷果斷點或許能為你帶來小財喔！

▍摩羯座

整體運勢★★★★★

摩羯朋友下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在，讓你整體看起來都清新不少，若目前有惱人的事情，也都在下周畫下段落。

▍水瓶座

整體運勢★★

下周水瓶的朋友特別疲倦，或許是工作上及生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦。下周正財運平穩，偏財運較差，如果有投資理財的規劃，建議要再緩緩。

▍雙魚座

整體運勢★★

下周雙魚朋友面對人事物，將感到諸多的不順利，奧斯建議下周做事情要再多注意一些，避免太過唐突的決定，以免影響日後狀況！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】