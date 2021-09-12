日常生活中時常會出現眼皮跳動的情況，許多人會直接聯想有事情要發生了，如「左眼跳財、右眼跳災」等各種不同的說法，不過也要留意是否為身體問題。

一般而言，眼皮跳動的問題相當小，大多不必理會，不過澄明中醫診所院長郭祐睿中醫師提醒，若是有出現６種情況應盡早就醫檢查，其可能為較嚴重的問題，如腦中風。

●眼皮一直跳是為什麼？可以如何改善？

郭祐睿院長表示，眼皮跳動一般而言不是重大的疾病，多為眼皮痙攣，絕大多數輕微的情況是因為疲勞、缺乏休息所引起，也和壓力較大、屈光不正等有關。因此若有出現這樣的情況，留意避免過度使用3C產品、保持充足睡眠等，讓眼睛多休息即可，也可以適度的補充維生素B、鈣片、鎂等營養穩定神經，可緩解眼皮跳動的情況。

(圖/今健康提供)

●眼皮跳不停？６情況速就醫，亦恐腦中風！

不過即便眼皮跳動雖為非常小的毛病，但也可能是較嚴重的問題，或其他重大疾病所致。郭祐睿院長舉例，如本質性的眼瞼痙攣、顏面神經麻痺、巴金森氏症、妥瑞氏症、甚至是腦中風等皆有可能。也有約1%左右的原因是因為腫瘤、蜘蛛網膜沾黏等問題所引起，提醒民眾盡早就醫檢查。

郭祐睿院長指出，例如眼部正常光線下出現畏光的情況；感到或疼痛；非主意識的眼睛閉上次數頻繁；眼皮跳動的頻率過高、時間過久、甚至達到數日或數週以上等。其他也包括了合併出現手腳無力，需留意腦中風的可能；眼皮跳和合併閉眼、動嘴巴、動脖子等，屬本質性的眼瞼痙攣。若出現這些相關情況應盡速就醫，尋求專業醫師診治，切勿輕忽。

(圖/今健康提供)

●眼皮跳、眼疲勞？６步穴位按摩有助改善！

除了日常改善及相關症狀提醒外，郭祐睿院長也提供一套穴位按摩給民眾參考，有助於改善、緩解眼皮跳動或眼部疲勞問題，歡迎存取。

→第一步：太陽穴＋風池穴

雙手食指指向後方呈反掌，食指按壓頭部後方的風池穴，同時拇指按壓兩側的太陽穴，按到產生痠麻感，約10秒後放開。

→第二步：瞳子髎穴＋攢竹穴

雙手拇指按壓瞳子髎穴，同時食指攢竹穴上按壓，約10秒後放開。

→第三步：睛明穴

雙手食指及中指合併，按壓睛明穴。睛明穴為眼科大穴，相當重要，因此按壓30秒後再放開。

→第四步：承泣穴、四白穴、巨髎穴

這三個穴位在同一直線上，於瞳孔正下方，以食指關節依序按壓10秒後放開。

→第五步：絲竹空穴

雙手食指關節按壓絲竹空穴，約10秒後放開。可從眉尾往眉頭方向連續推按。

→第六步：魚腰穴

雙手食指關節按壓魚腰穴，約10秒後放開。可從眉尾往眉頭方向連續推按。

(圖/今健康提供)

●眼皮跳動出於肝，中醫調理助改善！

郭祐睿院長建議，眼皮跳動中醫認為因肝性主動，肝風內動則出現眨眼過度、眼皮一常跳動。調理上會以健脾養血或清熱解毒的方式，配合平肝熄風的方法，達有效治標治本的效果。民眾若有眼皮跳動的困擾，可至中醫診所尋求協助。