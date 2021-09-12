如果你感冒了，到診所就醫，醫師常常會使用「抗組織胺」來減緩一些鼻塞、流鼻水的症狀。經常這裡癢那裡癢的朋友，可能被診斷為異位性皮膚炎好一陣子，平時也要靠「抗組織胺」來減緩症狀。那麼，組織胺究竟是什麼？為什麼我們吃藥時要去對抗這個組織胺呢？

●認識組織胺

如果你常常過敏，應該常聽見「組織胺」這名詞，不過這是大約在一百年來才知道的事情喔！1910年英國科學家首先從真菌中分離出組織胺，隔年又從動物組織分離出組織胺。原來在自然界裡，無論動物或植物，很多生物體都會分泌組織胺。在黃蜂、蜜蜂等昆蟲的毒液裡，也含有組織胺當作刺激性成分。

簡言之，組織胺是免疫系統製作的化學分子，幾乎存在身體所有組織的「肥大細胞」裡。你可以把組織胺想像成我們身體做出來的保鑣。

(圖/照護線上提供)

所以假設今天我們不小心跌倒，在膝蓋磨出一小片擦傷，在受傷的時候，肥大細胞會分泌組織胺，組織胺則會影響血管，讓受傷區域周遭的血管擴張，血管通透性增加。當血管擴張，會增加受傷位置的局部血流；當血管通透性增加，代表血管內的東西會更容易進到組織內。

因此，組織胺能讓受傷區塊的血流上升，並帶來更多的白血球、抗體、及各種蛋白質，來對抗感染並開始修復組織。所以，組織胺存在的目的，是幫助身體擺脫一些討厭東西、有害物質的糾纏。

●過敏與組織胺

雖然組織胺存在的主要任務是保護身體的安全。但是這些保鑣有時有點過頭了，對很多東西都視為威脅。例如飄在空氣中的花粉，或家中寵物的毛髮、皮屑，我們的體內保鑣組織胺都想要把它們擋在身體之外，而下達排除的指令。因此，我們把這些會引發身體組織胺大量分泌的外界物質稱為「過敏原」，這些物質引發的身體反應稱為「過敏」。

14類高組織胺的食物。(圖/照護線上提供)

在過敏原進到體內後，被判斷為威脅，身體亮起警示燈，鈴聲大作。免疫系統趕緊下令給皮膚、肺部、嘴巴、鼻子、腸道、血液中的肥大細胞，叫肥大細胞釋放出組織胺。於是組織胺離開肥大細胞，在受過敏原影響的地方刺激血流量增加，並帶來更多修復的幫手們（其他的化學物質）。

最嚴重的過敏反應則是「過敏性休克」，這種狀況是身體免疫系統曾遇過這種過敏原，並把其歸類在要盡快殲滅的大壞蛋等級，因此再度遇到這個過敏原時，身體傾全力反擊，導致全身上下都出現嚴重的過敏反應，像是被昆蟲咬到後因為血管性水腫而無法呼吸，或在吃了一顆花生後喘不過氣、說不出話，在短時間內死亡。

●保鑣夠用就好，你可以減少攝取高組織胺食物

看完前面，我們可以發現身體自己可以分泌許多組織胺，作為身體的保鑣。不過呢，組織胺也可以是吃進去的，尤其當食物放得愈久，已經變質，或是發酵過的食物，組織胺含量都會比較高。像是吃到比較不新鮮魚貨，或沒有放在冰箱好好保存的食物，會讓人臉紅、頭痛、嘔吐、噁心，可能也都是組織胺突然過高而引起的。

14類高組織胺的飲食。(圖/照護線上提供)

●低組織胺的飲食類型可以是這樣的：

○ 蛋

○ 新鮮的肉類，像是不帶皮的雞肉，或剛捕獲的新鮮魚類

○ 不含麩質的穀物，例如藜麥、米飯

○ 椰子奶或杏仁奶

○ 除了茄子、番茄、菠菜之外的新鮮蔬菜（注意，如果做成醃漬類型的就不OK，組織胺就會變高囉）

○ 除了柑橘、酪梨之外的水果

○ 橄欖油

低組織胺的飲食。(圖/照護線上提供)

如果你本身常常有過敏的症狀，皮膚容易癢，鼻子容易塞，可以先試試看減少高組織胺食物，並採取低組織胺飲食法，保持紀錄食物日記的習慣，找出會讓自己身體減少過敏症狀，或出現過敏症狀的食物，早日擺脫過敏的糾纏。