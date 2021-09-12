信義房屋南崁光明店店長詹智偉曾是醫檢師、醫藥業務，轉戰房仲業後，他延續過去在醫療產業須具備的細心，深入了解社區需求，曾發行過社區報，贏得社區住戶的信任。

38歲的詹智偉畢業於中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系，畢業後考上醫事檢驗師，進入醫院工作。但他不想待在醫院裡做一輩子的實驗，決定轉做業務；3年半的醫藥業務工作，為他的業務能力打地基，但因在醫院擔任業務仍屬少數，審慎思考後，轉行進入企業體制健全的信義房屋。

轉行半年後順利轉正式員工後，迎來工作的第一個撞牆期，詹智偉遲遲無法提升業績，感到十分挫折。為此，他決定從「開發客戶」去突圍，他曾鎖定一棟社區大樓，住戶多以大學教授、老師、藝術收藏家居多，因此，創新提出為社區發行社區報的構想，蒐集社區小孩的作品，協助管委會排版、找印刷廠發行，加工後製成精美的社區報，由社區人員投入社區家戶的信箱，幫助住戶對社區更有認同感。

也曾有老婦人委託他賣房子，主因兒子沒有工作又失業，還要養家，這位婦人逼不得已只好出售用一輩子積蓄存下的房子，一部分給小孩生存應急，一部分能負擔自己去養老院的費用。詹智偉得知後，不僅努力為老婦人順利出脫也賣好價錢，更熱心幫忙分配出售款項，部分給兒子租房。另一方面他更運用過去在醫療產業的人脈，幫老婦人找了可信賴的安養機構。

熱心多為顧客付出，主要來自於詹智偉的信念，他說:「醫院是用專業助人的行業，房仲業也是，如果所有人都能運用專業助人，賦予自己工作的使命感與社會責任，那這社會將會擁有很多快樂。」