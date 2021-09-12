COVID-19 變種病毒已能突破疫苗保護，雖住院、致死機率極低，但卻能在完全接種者間相互傳播。這使人類難以達到 COVID-19 群體免疫，進而推升 COVID-19 口服藥的重要性。而相比過程複雜、成本高昂的新藥研發，老藥新用成為全球科學家積極研究的領域。

●老藥新用胃潰瘍藥物

美國維吉尼亞大學一群數據科學家近期發現，胃潰瘍藥物 famotidine（pepcid）能使 COVID-19 患者存活率增加，且搭配止痛消炎藥阿斯匹靈（aspirin）效果更佳，相關研究也登上《Signal Transduction and Targeted Therapy》期刊。

Famotidine 是一款小分子的 H2 受體阻斷劑，能治療胃潰瘍、胃食道逆流或火燒心等症狀。該藥物能阻斷組織胺（histamine）對胃壁細胞的作用，來抑制胃酸分泌，停止胃酸過多的情形，使潰瘍有效恢復。Famotidine 另外也可用於因胃酸過多產生的疾病，譬如十二指腸潰瘍等。

雖 famotidine 治療 COVID-19 的結果仍有爭議，但目前已有超過 10 個研究證實 famotidine 作為 COVID-19 療法的能力。關於 famotidine 的研究起始於疫情初期的一個發現。

中國大陸武漢的醫生注意到，存活下來的高齡族群大多年收入不高，且有慢性火燒心的症狀。他們在分析電子病歷後猜測，這可能與沒錢購買另一款胃潰瘍物 omeprazole（Prilosec）有關，因為那款藥物價格較貴，所以存活者轉而購買平價、無需處方的 famotidine。

●臨床數據分析：搭配阿斯匹靈死亡風險降低 32.5%

在本次研究中，美國維吉尼亞的研究團隊針對 22560 位受試者進行分析，其中包含 1379 位需要呼吸器支援的重症患者 ，數據共分成 5 種類：使用 famotidine、使用抗組織胺藥物 cetirizine、使用抗組織胺藥物 loratadine、使用阿斯匹靈、同時使用 famotidine 與阿斯匹靈。

結果顯示，使用高劑量，也就是 10 片 famotidine 後，COVID-19 患者的存活率提升，勝算比（odds ratios）達 0.73，且病情惡化至需要插管或使用呼吸設備的機率也降低。另一方面，famotidine 搭配阿斯匹靈的結果也相當正面，患者死亡的相對風險（relative risk）降低了 32.5%。

●抑制胃酸的副作用 可能阻止細胞激素風暴

研究團隊認為，famotidine 抑制胃酸的副作用阻止了細胞激素風暴的形成，抑制了人體免疫系統的過激反應，同時也是 COVID-19 患者常見的死因之一。

他們指出，目前有 3 場臨床試驗 NCT04504240、NCT04370262 與 NCT04545008 皆使用 famotidine 進行 COVID-19 患者的治療，他們將提供更多關於 famotidine 的臨床數據。而未來也建議針對 famotidine 與阿斯匹靈的組合療法進行臨床試驗，以便打造容易負擔且有效的 COVID-19 治療方式。