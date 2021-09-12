加權指數在晶圓雙雄強勢表態下，仍屬高檔震盪格局，短期操作除技術面搭配籌碼面擇優操作之外，可留意八月營收與或將發生的作帳或結帳行情，中期則可留意明年有夢的趨勢股，與基期相對偏低的績優股。

美國聯準會主席鮑威爾的鴿派聲明，帶動S&P 500、Nasdaq與費城半導體三大指數陸續創高，道瓊指數雖未衝高，也仍持穩高檔以上格局，而中國政策大幅變動，金融市場震盪加劇，港股暗自垂淚，然將新設支持中小企業創新發展的北京證交所，日股則在首相菅義偉確定卸任後，再次突破三萬點大關。

晶圓代工、金融力扛指數

雖然疫苗問世，全球覆蓋率卻似有跟不上新冠肺炎病毒變種速度，成了經濟復甦的難解習題，但是，卻也使得全球央行的紓困或振興政策，仍將隨之調整且暫難割捨；換句話說，就象徵著資金派對，或許將會逐漸進入尾聲，但是還沒有國家敢真正去按下印鈔票的停止鍵，而台股的最佳男主角終於甦醒。

「武林至尊，寶刀屠龍，號令天下，莫敢不從！倚天不出，誰與爭鋒？」屠龍刀與倚天劍是金庸筆下倚天屠龍記中的靈魂。回到台灣加權股價指數，歷經航海王與鋼鐵人的高潮迭起過後，龍頭台積電調漲價格威震天下，搭配聯電、部分高價ＩＣ設計與封裝測試廠，半導體再度回歸武林至尊。

加權指數出現Ｖ型彈升型態，而成交量能則出現萎縮，近二○日均量已降至三六○○億元附近，相較於七月均量逾五五○○億元，減少約三成五，除了當沖新制上路的影響之外，人氣指標的航運股，占比從四成降到兩成，鋼鐵、塑化偏向區間，另外疫情變數升溫、基期偏高心態謹慎，也是量能下滑原因。

在國際股市表現持穩高檔以上的前提下，台股擁有台積電、聯電、電子高價股與金融權值股支撐，加上外資回頭買超且力道強化，加權指數基本上相對不易獨自連續重挫，然而，卻可能會出現所謂的「拉積盤」，老一輩則說賺了指數、賠了價差，白話就是從盤面近期漲跌家數來看，半數以上個股並未上漲、甚至下跌。

外資買盤用力回補之下，台積電自八月接近年線的五五一元彈升，至今最大漲幅約十五．八％，遠高於加權指數的八．五％，而二哥聯電則自季線附近的五四．四元，至突破前高的七二元，最大漲幅超過三二％，此外，金融指數領先過高，傳產股可留意的是中鋼，不僅迅速填息且漲幅也高於十二．五％。

鋼鐵轉強 尚欠東風

國際鋼鐵股表現相當亮眼，美國最大生產商紐柯鋼鐵、美國鋼鐵與美國鋁業，今年漲幅超過一倍，中國寶鋼、鞍鋼、包鋼等，不僅超過一倍且目前還在創高軌道當中，台灣鋼鐵股則是在第二季的大幅度上漲過後，近期進入量縮整理階段。

中鋼毋疑是鋼鐵產業指標，煉鋼乃至產業的中、下游廠商，如中鴻、豐興、新光鋼、東和鋼鐵、燁輝等，第二區塊為不鏽鋼，燁聯為台灣最大廠商，唐榮亦為上游，相關還包含彰源、新鋼、允強等，鎳價與股價具高度正相關。

不鏽鋼中與美國基建連結性相對高，則是大成鋼集團，可留意相對強勢的大國鋼，其他金屬或合金類，銅相關合併電線電纜，如華新、華榮、第一銅等，其中華新也有開不鏽鋼盤價，而特殊鋼方面如榮剛、精剛等，錫留意昇貿、鉛則觀察泰銘。

過去，鋼鐵產業總和鐵礦砂價格綁在一起，不過隨著持續落實碳中和目標，將可能帶動產業出現翻轉。高爐、煤炭與鐵礦砂石為一組，而另外一邊則是電爐與廢鋼，更先進的技術、即須投入更多資源則是氫能源。高爐煉鋼碳排放量約為電爐的四倍，而氫能源煉鋼成本超過高爐五倍；換句話說，電爐將折衷成趨勢。

美國鋼價持續走升，熱軋報價持續創高達二一五○～二二○○美元，而國內中鋼停頓兩個月後，九月盤價平均調漲一．二％，董事長翁朝棟日前於股東會表示，樂觀期待第四季旺季來臨，九月中旬將開出十月盤價，理論上是漲幅多少的問題，近日法人大舉回補中鋼，均線呈現多頭派列，等待滾量攻擊訊號。

中國對鋼鐵的限產，導致了鐵礦砂價格的走跌，不過嘴巴這樣說、身體卻很誠實，中國鋼鐵族群沉澱後再創高，透露出不尋常的訊號。至二○二○年底，中國電爐僅占約一成，因此在政策上，中國限制高爐與其他高汙染的生產，然而卻是大力推動電爐，自然壓抑對鐵礦砂的需求，然對廢鋼需求卻是大大增加。

全球對鋼鐵需求因基礎建設而將延續，加上碳中和的成本，鋼價很可能回不去了，受惠於鐵礦砂價格下跌，將為中鋼帶來更豐厚的利差，而盤價停頓的兩個月，是給中下游廠商補足庫存的讓利措施，別人還不一定，至少自己旗下廠商一定要照顧周全，加上中鴻報價向來跟隨中鋼腳步，下半年同樣成長可期。

留意低基期奇兵

指數高掛萬七之上，國際股市、權值股依舊硬挺，然有部分個股無聲無息，抑或領先回檔，這當中或將出現奇兵，建構在獲利與殖利率帶來支撐，也可能是股價修正甚至超跌等，相對績優個股如板卡的技嘉、微星、華擎，以及包含廣達、緯創、和碩等代工廠。

佳世達轉型後，併購策略綜效發揮漸有所成，董事長陳其宏表示，更改轉投資友達會計項目，期望扭轉外界對公司印象，把焦點放在醫療、解決方案以及網通三大高附加價值事業布局，並預估今年獲利將挑戰近十年新高，上半年ＥＰＳ達三．○一元，且明年高附加價值事業營收過半目標不變。

資通訊（ＩＣT）業務占佳世達營收比重仍達六成，以明年高附加價值事業營收過半目標來看，目前網路通訊（ＮＣＧ）約十三％、智能解決方案（ＢＳＧ）約十二％、醫療則約七％，三大事業體仍有成長空間可期，且接下來也可按毛利率進而調整獲利結構。股價已修正至年線，過去每年平均殖利率約為五％。

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