長榮8月營收首度突破500億元大關，帶動周五（10日）股價大漲逾5% ，收在133.5元。長榮在8月18日除息，每股配發現金股利2.48元，近日不少水手們陸續收到股利發放通知單，有網友在PTT曬出自己實領近19萬股息，明細po出後，多數人都羨慕到爆，還有眼尖網友發現成本才40元，帳上獲利近700萬，怎樣都不會輸、躺著賺啦！

一位A網友在PTT股板以「阿榮發錢啦」為題發文，他提到自己實領股利超過4.8萬，但收到這筆錢，真不知該高興還是難過，曾經輝煌的阿榮飆到231元時獲利有86萬，一瞬間坐雲霄飛車來到現在負38萬，一路抱著上去，又抱著下來，來回等於虧了100多萬，當他收到這筆股利時，內心五味雜陳難以言喻。

另位B網友就幸運多了，他日前領到長榮股利18.9萬元，還被不合理的二代健保吸血4092元；在長榮233元時，他記得賺1400多萬，現在帳面獲利690萬，但還是沒賣。

B網友po出近19萬超狂股利，引發股板熱議，有人狂讚表示，「賺錢了 同樣是低成本的水手推一個」、「你以為重壓，其實人家只是拿口袋裡的零錢出來玩」、「均價40，炫耀文無誤」、「這一篇可以穩住多少散戶水手的心」、「資深船長太厲害了」、「推 等待出航的那天」。

但也有不少網友狂酸，「存骨沒在賣啦，他喜歡18萬勝於1400萬」、「真可惜 會買不會賣 紙上富貴一場空」、「沒在高點賣 少賺一間房子」、「3年後零成本，結果剩10元QQ」、「只賺股利 賠掉好多價差」。

酸民們留言也引來其他人護航反擊，「一堆賠錢笑人家少賺的 笑死 」、「人家帳面700萬被嗆不會賺錢」、「見不得別人好的 真的滿可悲的 當貨櫃聯盟塑膠做的」、「我台驊最高點沒賣 回檔900%也還留著啊」。