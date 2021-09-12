轉眼間9月快過了一半，不少人希望在年底前脫單，體會墜入愛河的幸福感，搜狐網命理專欄分享，射手座、天蠍座、處女座的人將在9月下旬桃花大開，有機會遇見此生真愛，與對方手牽手，白頭偕老。

▍1.射手座

了解射手座的人，都知道射手座向來用情至深，非常值得深愛，別看他們表面上嘻嘻哈哈，似乎不懂珍惜愛情，其實他們對身邊的人總是呵護有加，對他們來說，愛人就是自己的心頭肉，絕不會讓另一半受任何委屈，讓人覺得無比溫暖。到了9月下旬，射手座的人桃花運激增，可在茫茫人海中，一眼相中值得牽手一生的對象，從此成功脫單，幸福到永遠。

▍2.天蠍座

天蠍座外表冷漠難接近，就像一座冰山，但他們的內心其實很期待談戀愛，不過他們天生缺乏安全感，對於主動接近的人，他們總是帶著戒心，唯有真正愛上一個人時，他們才會拋下顧慮，無怨無悔地付出一切。他們對感情有強烈的占有慾，總希望伴侶能24小時陪伴在身邊，試圖把愛情牢牢抓在手中。在9月下旬，天蠍座的人桃花再現，有機會與舊愛和好如初，從此深情相伴。

▍3.處女座

處女座個性內斂含蓄，做人做事小心謹慎，從不會敷衍了事，凡事都追求做到最好，同時，他們個性獨立自主，不會輕易依賴別人，除非萬不得已，否則絕不會有求於人。處女座對愛情有著莫名的堅持，總是期待擁有完美無缺的感情，他們不會因為單身久了就降低標準，哪怕孤獨一人也始終堅持自己的信念。到了9月下旬，處女座的人身邊桃花不斷，有機會與熟悉的老朋友約會，而對方剛好就是你等待已久的理想對象。