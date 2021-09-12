每年到了中秋節前後，家家戶戶傳來陣陣烤肉香，月餅和柚子當然也少不了；更重要的是，全家人團聚在一起、月圓人團圓！適逢中秋佳節即將來臨，小編身邊有不少朋友表示，前陣子因為疫情實在是悶太久了，趁著中秋節連假期間，加上疫情逐漸緩解，想要好好安排一趟旅遊行程……。

寫給正在看這篇文章的你，是否也有同樣的想法？小花平台特別提醒，近來國內旅遊意外頻傳，且國人在規劃國內旅遊時容易忽略旅平保障……；其實，外出旅遊只需花一點小錢投保，就能擁有大大保障，千萬別為了省小錢而錯失自身應有的權益。

旅平險投保4管道：電話、網路、櫃台及業務員投保

俗話說：「不怕一萬，只怕萬一。」小花平台保險顧問指出，不論國外或是國內旅遊，只要是出去玩，即便只有兩天一夜的短程國內旅遊，也都一定要投保「旅遊平安險」（以下簡稱旅平險），千萬別輕忽由外來突發事故造成的傷害及其所致殘廢甚至死亡，「人身在外難免就會有風險，是可大可小的！」

為讓期盼已久的旅遊能夠更加安心，旅平險絕不可少！目前旅平險投保有4大管道，像是電話投保、網路投保、保險公司（機場）櫃檯投保及業務員投保等，有關各個管道分別有其不同的優缺點及適合族群。

投保旅平險留意3大重點「買對才有足夠保障！」

有關旅平險的投保，小花平台保險顧問特別整理以下3個投保重點：