上周美股表現不如預期，華爾街對後市的擔憂加劇，有專家認為，股市不斷創高，但經濟復甦卻呈現疲軟，導致美股正在醞釀一場風暴，先前的漲勢可能就此告一段落。

美媒報導，儘管各大投資銀行對於美股後市的預測都較為謹慎，但市場風險確實持續增加，例如，股市已經連續7個月上漲，但經濟環境並未處在良好的狀態，反而出現疲軟跡象，加上聯準會縮減寬鬆政策的態度相當堅定，顯示美股的確面臨劇烈回檔的可能。

對此，高盛經濟研究分析師Dominic Wilson則說，「從宏觀的角度來看，美國市場的前景仍相當穩健，但市場週期的高峰可能已經過去，在對期內，避險基金顯得更具有吸引力。」

德意志銀行股市分析師Binky Chadha認為，從許多指標來看，美股估值確實已經處在相當極端的水準，代表劇烈修正的風險持續升高，他說：「就算回檔的程度不大，仍會壓縮投資者的獲利。」

投資銀行Canaccord Genuity主管James Congdon提醒，比起投機性高的企業，投資者應該選擇現金流穩健的公司進行投資，因為全球股市可能正在進入動盪期。