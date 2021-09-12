針對美國近期的財政政策與經濟環境，前財政部長Lawrence Summers發表看法，他認為目前的政策與1960年至1970年代有著令人擔心的相似之處，儘管通膨指數不太可能達到先前的雙位數水準，但可能會出現類似的危機。

綜合外媒報導，Lawrence Summers點出目前的政治、經濟環境與1970年代初期有相似的狀況，像是當年美國從越南撤軍，現在則是從阿富汗撤軍。

此外，當時的領導者都企圖實現進步的經濟與社會方針，尤其這段時間美國社會上演多起抗議事件，1970年代也曾出現過，除此之外，聯準會時常提及的社會經濟目標，都與當時雷同。

Lawrence Summers補充說道，「我不認為我們會出現卡特總統時代的兩位數通膨，但我確實認為1960年至1970年代初期的危機有可能上演。」

下周8月消費者物價報告將出爐，普遍認為將達到月增0.4%、年增5.3%的水準，顯示通貨膨脹狀況仍處在高檔，Lawrence Summers表示，「當我看到很多經濟學家公開表示，我們不能冒險做任何能傷害經濟的事情，這會讓我覺得市場在未來將面臨一些重大危機，態度似乎應該更強硬一些。」

1960年代美國透過大量印鈔以應付越戰開銷，隨後的以阿戰爭與第一次石油危機，讓美國在1973至1975年期間經濟嚴重衰退，陷入通膨飆升的災難，1987年時任聯準會主席Paul Volcker曾一口氣將利率從10.25%調升到20%，雖結束終這場通膨噩夢，但導致美國經濟在1981年陷入衰退。

許多專家強調，升息仍是聯準會對抗通膨最直接的手段，過熱的通膨將導致資產價值受到影響，購買力下滑也會使企業利潤受損，迫使聯準會提前採取行動，確實已經成為市場最大擔憂。