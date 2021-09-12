圖為民眾接種疫苗示意圖。（圖／示意圖，記者郭吉銓攝影）

對於還在等待打莫德納疫苗第二劑的民眾，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳11日表示，ACIP委員會疫苗工作小組會有討論混打議題，會參考國外狀況，也會看整個疫苗供應狀況，跟國內疫情狀況，等後續再看詳細資料跟狀況。台北市議員王鴻薇11日在臉書發文質疑，「莫德納變成一劑絕響，二劑孤兒了嗎？政府並沒有答案，這個政府能讓人放心嗎？

張上淳11日在記者會中表示，莫德納疫苗與BNT疫苗都屬於「mRNA疫苗」，目前還沒有足夠科學證據說混打後會什麼樣子，ACIP委員會疫苗工作小組有做初步討論，希望能蒐集更多資料，目前搜集的資料，加拿大是允許可以莫德納混打BNT疫苗、歐盟部分國家也有非正式規範，其實也有混打疫苗的狀況出現，在我們嚴謹的科學證據上，目前還沒有足夠科學證據，我們會參考國外狀況，也會看整個疫苗供應狀況，跟國內疫情狀況，等後續再看詳細資料跟狀況。

對於莫德納疫苗未到貨，王鴻薇指出，已經讓廣大施打第一劑莫德納的民眾反成了二劑孤兒，部分已經間隔長達14周以上，仍苦等不到第二劑，指揮中心才回應說研究和BNT混打，從研究到真正施打還不知要隔多久，莫德納第一劑是白打了嗎？

王鴻薇認為，打疫苗是民眾健康第一等事，一直到打第一劑莫德納民眾發出怒吼了，指揮中心才趕快倉促因應，莫德納第一、二劑相隔時間還要一再延長下去嗎？莫德納變成一劑絕響，二劑孤兒了嗎？政府並沒有答案，這個政府能讓人放心嗎？