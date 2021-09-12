台美中關係近來出現微妙變化，前總統陳水扁昨天受訪表示，美國絕對不會為了成就台灣的利益犧牲美國利益，台灣的利益是夾在美國利益之下，所以不要一直想擴大到台美建交。

陳水扁強調，美國會先捍衛自己的利益，這是從來不變的道理，哪一個黨執政、哪一黨做總統，都一樣，所以大家不要幻想嘛，不要那麼天真嘛，不可能嘛，都只到某一個程度而已。

他說，台灣不只要了解中共，也要了解美國，「美國永遠只有國家利益，說的所有一切都是為了國家利益，不是為了你台灣」。

陳水扁受訪提到，當年台灣跟美國的經營指出，其實這是國際政治的變化，「現在小英總統運氣比較好，從川普到拜登都在抗中，我們就從中得利」，但當時是聯中制台，北京聯合華府共管台灣，就是因為反恐對付國際恐怖份子，需要中國合作，否則2000年他上台時，接著上台的小布希，「我們都OKㄋㄟ 」。

他說，小布希年初就職，4月就派特使來台，軍事防衛上採取不一樣的做法，以前是每年軍購案台灣提出美方批駁，都是滿城風雨，對岸跳腳，與其讓對岸每年抗議，不如一次批准，所以美方要他一次開出首要的防衛性武器清單，他請國防部提出意見，認為這是很好機會，國防部提出六大優先軍購案，第一是神盾艦，潛艦第六。

扁說，當時他把潛艦調到第一，李登輝時代要買10艘，柯林頓不賣，後來他改買8艘，「台灣四面環海，一邊兩艘，這樣就夠了，神出鬼沒、以小博大」，「你80艘，我8艘，戰爭就是以小博大」，他這樣裁示，美國很爽快批准，「你看，那時兩國關係這麼樣友好」，真的是蜜月期。

他說，結果一個911恐怖事件，把雙方友好關係打掉，那是沒辦法，美國只有選擇犧牲台灣。

對於蔡總統國安團隊，他說，時空環境不一樣，這樣比較不公平，作為現任總統都會考慮很多，有自己的管道跟資訊，資訊都是直接，很多都在腦袋裡，總統也不會跟每個人說，每個幕僚都只知道一部分，就像他的「四不一沒有」，只有自己最清楚，總統不需要告訴任何人，身為總統，要綜合所有資訊來源，做客觀的政治判斷跟決定。

陳水扁提到，當時用了唐飛，國民黨認為，「那是個人身份，不代表國民黨」；「我有嘗試，但證明『嘗試錯誤』」，代表台灣的政局、政治環境不容許；意識形態，個人、政黨利益才是最大考量，不是國家利益。