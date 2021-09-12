美國本土遭逢的最致命911恐怖攻擊屆滿20週年，當時擔任美國總統的小布希（George W. Bush）今天警告指出，美國正面臨來自國內的恐怖主義新威脅。

出席美國賓州姍克斯維爾（Shanksville）911恐攻滿20週年紀念活動的小布希表示：「我們見到愈來愈多證據顯示，我國面臨的危險不僅只來自境外，而是能來自國內匯聚的暴力。」

「國外暴力極端分子和本土暴力極端分子之間鮮少文化重疊，他們都是相同惡靈的子嗣，對抗他們是我們的持續不懈責任。」

小布希憶起當年遭逢連環恐攻後美國人民展現的團結一心，在國內政治分歧不斷升高之際，呼籲重拾那種團結精神。

「當談到美國的團結時，那些日子似乎距離我們很遙遠。邪惡勢力似乎正在我們的日常生活發揮作用，有太多我們的政治，露骨地訴諸憤怒、恐懼和憎恨。」

小布希偕夫人蘿拉（Laura）以及美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）等出席在賓州姍克斯維爾舉行的紀念儀式，當年美國聯合航空93號班機遭劫持，原本可能被用來攻擊白宮或國會山莊，後來機上恐怖分子被英勇機組員制伏，班機卻不幸墜落在姍克斯維爾田野上。

小布希描述美國遭到恐攻後的反應時表示，「第一線救難人員捨己救人、陌生人彼此互助、在悲傷和優雅中團結一心，敵人的攻擊行徑揭露了美國人民的精神。我們為我們受創的國家深感自豪。」

911恐怖攻擊在紐約、華盛頓和姍克斯維爾造成將近3000人罹難，促使小布希其後發動全球反恐戰爭，美軍為首的聯軍入侵阿富汗推翻塔利班（Taliban）政權，迫使獲塔利班庇護的蓋達組織（al Qaeda）首腦賓拉登（Osama bin Laden）出逃。（譯者：劉學源）1100912