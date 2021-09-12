中央氣象局持續發布中度颱風璨樹海上陸上颱風警報。根據最新氣象資料顯示，颱風中心目前在花蓮東南方海面，向北移動，暴風圈已進入臺灣東半部及臺北以南陸地，東部及東北部地區風雨持續。臺灣各地區(含蘭嶼、綠島)應嚴加戒備並防強風豪雨。臺灣附近各海面及巴士海峽航行作業船隻應嚴加戒備。燦樹颱風七級風暴風半徑幾乎籠罩全台灣，花蓮、宜蘭、北台灣今天整天將狂風暴雨。預報員透露，以目前速度來看，最快在明（13日）天凌晨0時解除陸警。

目前颱風中心位置在花蓮的東南方約 100 公里之海面上，以每小時20公里速度，向北進行，預測未來24小時將以每小時20轉24公里的速度持續向北移動。近中心最大風速每秒 45 公尺，相當於 14 級風。瞬間最大陣風每秒 55 公尺，相當於 16 級風。七級風暴風半徑 200 公里。預測13日5時的中心位置在臺北的北北東方約 310 公里之海面上。

受颱風及其外圍環流影響，今(12)日臺灣附近各海面風浪明顯偏大，並易有長浪發生，請避免前往海邊活動；東半部(含蘭嶼、綠島)沿海地區、恆春半島及基隆北海岸有10級以上強陣風，大臺北地區及南部、北部沿海地區、馬祖、金門、澎湖亦有8至9級強陣風。

受颱風接近及地形影響，今(12)日臺灣東半部(含蘭嶼、綠島)沿海地 區、恆春半島及基隆北海岸有10級以上強陣風，大臺北地區及南部、北 部沿海地區、馬祖、金門、澎湖亦有8至9級強陣風，沿海活動或海上作業及請特別注意安全。昨晚颱風中心通過蘭嶼附近，氣象局針對蘭嶼發布颱風強風告警即時訊息，蘭嶼亦觀測到17級以上強陣風。今日臺灣附近各海面風浪明顯偏大，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、西南部、恆春半島及馬祖沿海易有長浪發生；目前蘭嶼、臺東、 馬祖、鵝鑾鼻、龜山島、蘇澳及龍洞已有2至7米左右的浪高出現，請特別注意。颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日北部、南部、東 半部地區及各地山區留意局部大雨或豪雨，尤其東北部地區及新北市山區更要留意局部豪雨等級以上降雨發生。較大雨量如下：臺東縣蘭嶼高中221.0毫米、花蓮縣六十石山203.0毫米。