未滿20歲的英國拉杜卡努(Emma Raducanu)、加拿大費南德茲(Leylah Fernandez)，在2021美網上演一場青春洋溢的女單決賽，兩位小將展現成熟的心理素質、不輕言放棄，經過1小時51分鐘的較量，拉杜卡努6比4、6比3收下生涯第1座四大公開賽冠軍，也是第1位奪冠的會外賽選手。

這場對決是從1999年當時年僅17歲的小威廉絲(Serena Williams)、18歲的辛吉絲(Martina Hingis)之後，美網女單決賽再見兩位未滿20歲的青少年選手爭冠，費南德茲世界排名第73，拉杜卡努第150，兩人都是非種子，拉杜卡努還是從會外賽多拚了3場比賽，成為史上首位自會外賽闖進大滿貫決賽的職業選手。

今年美網從會外賽到會內賽拉杜卡努共打了10場比賽，全部都是直落二獲勝，賽後她躺在場上，隨後到觀眾席擁抱團隊成員，落敗的費南德茲，賽後難過落淚。

首盤比賽一開始拉杜卡努先破了費南德茲發球局，取得2比0領先，不過費南德茲很快振作並回破，雙方一直互保直到第10局，拉杜卡努再逼出了 破發點間盤末點，經過「丟士」後，在該局第4個破發點破發，並先拿下一盤領先。

次盤第3局拉杜卡努又是先破發，隨後費南德茲回破，這次拉杜卡努沒有等太久，在該盤第6局又出現破發機會並把握住，跟著再保發，取得5比2聽牌優勢，並在費南德茲的發球局出現過2個冠軍點，不過費南德茲頑強抵抗、順利保發而延長戰線；第8局拉杜卡努出現被破發的危機，並在救球時擦傷膝蓋喊傷停處理傷口，恢復比賽後兩人持續廝殺，拉杜卡努好不容易出現第3個冠軍點，最後以再見愛司結束比賽。