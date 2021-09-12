職業女網近年競爭激烈，四大公開賽冠軍可見不少新面孔，2021美國網球公開賽更是2021美網新科女單冠軍拉杜卡努，創下暌違22年再見兩位未滿20歲的青少年好手爭冠，最終由來自英國的18歲新星拉杜卡努(Emma Raducanu)6比4、6比3直落二封后，笑奪個人生涯首座四大公開賽女單冠軍，成為首位從會外賽一路闖關並封后的好手。

今年美網一盤未失、連贏20盤的拉杜卡努，是從1977年薇德(Virginia Wade)之後，首位贏得大滿貫單打冠軍的英國女將，也是1968年薇德以來，美網第1位英國籍球后，也是俄羅斯美女名將莎拉波娃(Maria Sharapova)2004年當時17歲在溫布頓奪冠後，最年輕的大滿貫冠軍。

目前世界排名第150的拉杜卡努，同時2009年比利時女將克萊絲特絲(Kim Clijsters)是退休再回歸職業賽場，在沒有世界排名情況下稱霸美網女單後，世界排名第2低的美網球后，賽後拉杜卡努說：「現在每位球員都有機會獲勝，我也在退役傳奇名將金恩夫人見證下奪冠，讓我更加相信自己可以實現冠軍美夢，一步步努力跟上傳奇球星的腳步，期待未來可以參加更多決賽，並和這次對手費南德茲再度過招。」

落敗的費南德茲擦乾淚水，在頒獎典禮上表示，她會以更強壯的姿態會來挑戰，謝謝紐約觀眾也為她加油，明年再見。