璨樹颱風昨減弱為中颱後，強度未再出現明顯變化，今將沿著東部外海北上，暴風圈籠罩全台，為東部、北部帶來嚴重威脅。中央氣象局指出，受颱風影響，宜花東今風強雨驟，北北基中午前後風雨最強；若颱風速度不變，最快今天深夜解除陸上警報。

璨樹今晨6點的中心位置，已來到花蓮東南方約90公里的海面上，以每小時20公里的不慢速度，幾乎和東海岸平行，一路向北。氣象局持續針對全台發布陸上警報，並針對宜蘭、花蓮、台東、恆春半島發豪雨特報；高雄、屏東、雙北、基隆、桃園發大雨特報。

璨樹雖減弱，7級風暴風半徑仍有200公里，從雷達回波圖看，暴風圈幾乎「罩住整個台灣」。今東部、北部停班停課，高雄、桃園山區也有部分地區停班課。

就在今天！璨樹帶給台灣最大的威脅落在今天，由於中心未登陸，結構及強度未明顯被破壞，除了雨勢，風力也相當可觀；蘭嶼昨已觀測到破表的17級強陣風，呼籲民眾今天一整天都要嚴加戒備。

若速度維持不變，璨樹走到北部海域後將持續往北遠離，最快今天深夜解除陸上警報，海上警報要等到明天。