新北市中和區連城路一處巷弄，今（12日）清晨4時許，警方在巡邏時先是發現1輛路倒機車，上前詢問後，突然有2輛轎車上前，其中1輛車的副駕駛座並從車窗中伸出1把搶對空鳴槍，警方隨即也開4槍反擊，過程中嫌犯逃逸，警方陸續追緝中；而2名受傷的嫌犯今早自行前往土城醫院就醫，警方也立即逮人，正調查開槍原因。