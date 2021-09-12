深夜處理車禍突遭開槍 新北警反擊4槍 2嫌中彈送醫 07:362021/09/12 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方在巡邏時先是發現1輛路倒機車，上前詢問後，突然有2輛轎車上前，其中1輛車的副駕駛座並從車窗中伸出1把搶對空鳴槍，警方隨即也開4槍反擊。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和區連城路一處巷弄，今（12日）清晨4時許，警方在巡邏時先是發現1輛路倒機車，上前詢問後，突然有2輛轎車上前，其中1輛車的副駕駛座並從車窗中伸出1把搶對空鳴槍，警方隨即也開4槍反擊，過程中嫌犯逃逸，警方陸續追緝中；而2名受傷的嫌犯今早自行前往土城醫院就醫，警方也立即逮人，正調查開槍原因。 瀛海高中校車左轉撞車 學生一臉驚惶、急搭計程車上學 疑神明廳起火釀災 台南民宅竄火舌 里長趕回家見慘況錯愕 #警方 #反擊 #尾隨 #嫌犯 #開槍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香港泛民議員拒宣誓效忠 須離任 04:102021/09/11 焦點新聞 惡老闆綁2工人電擊射BB彈凌虐 全身成蜂窩害截肢竟逼吃狗屎 13:572021/09/11 社會 醋房仲捅運將18刀殺人 妻詭辯求交保：他釣蝦都怕蝦會痛 08:162021/09/10 社會 女貨車司機販毒 旅館為家仍被抓 04:102021/09/10 社會新聞 北市8月開放餐飲內用「酒駕案暴增6倍」 警取締件數飆至175件 12:232021/09/10 社會 五股夏綠地亂丟廢風管 2嫌看到監視器全招了 12:432021/09/11 社會 同業債務糾紛 雲林5惡煞持槍擄4砂石車司機當人質逼債主現身 16:412021/09/11 社會 逼迫員工吃狗糞、當BB彈靶 惡老闆涉殺人未遂遭判刑 20:482021/09/11 社會 情侶酒駕自撞斷兩截 21歲富家女拋3歲子私奔苗栗斷魂 18:002021/09/10 社會 台南男疑有妄想症 清晨突持西瓜刀砍傷妹 警急申請家暴令 21:372021/09/11 社會 條子鴿爭議燒到出版社 寶瓶文化道歉：即刻下架無條件接受退書 15:192021/09/11 社會 社會熱門新聞 超市驚見「翹臀」正妹 好奇跟看「側面比背面殺」：太銷魂 - 社會 宜蘭窮困女學生PO文求護專二手書 網灌爆留言霸氣全包了 - 社會 深夜處理車禍突遭開槍 新北警反擊4槍 2嫌中彈送醫 - 社會 哥哥娶妻全家樂翻 妹憂「這一點」露餡：怎面對未來嫂嫂 - 社會 離譜陸軍醉連長對女官兵伸鹹豬手 連甩4位官兵巴掌遭撤職 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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